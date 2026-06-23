33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2026! 33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle; "Polislik mesleğine gönül veren gençlerimizin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıklıyoruz. Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencimizi Polis Teşkilatımıza kazandıracağız.

Adaylarımız sonuçlarına https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari adresinden ulaşabilir. Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin."