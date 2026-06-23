33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları sorgulama ekranı 2026! 33. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Polis olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği POMEM 33. Dönem giriş sınavı sonuçları açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan duyuruyla birlikte sonuçlar erişime açılırken, sınav sürecini başarıyla tamamlayan toplam 10 bin aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yerleşmeye hak kazandı.
POMEM 33. Dönem giriş sınavı sonuçlarında bekleyiş sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonuçların ilan edildiğini duyurdu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı olan 10 bin aday, Polis Teşkilatı bünyesinde görev almak üzere eğitim sürecine katılmaya hak kazandı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislik mesleğine gönül veren gençlerin heyecanla beklediği sonuçların erişime açıldığını belirtti. Buna göre lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın adayın yanı sıra, ön lisans mezunu bin 700 erkek ve 300 kadın aday da başarılı olarak teşkilata katılacak.
Bakan Çiftçi'nin açıklamaları şöyle; "Polislik mesleğine gönül veren gençlerimizin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıklıyoruz. Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 kadın, ön lisans mezunu bin 700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencimizi Polis Teşkilatımıza kazandıracağız.
Adaylarımız sonuçlarına https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari adresinden ulaşabilir. Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin."