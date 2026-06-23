Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama 2026! Hakimlik ve savcılık mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yargı kariyerine adım atmak isteyen binlerce aday için kritik süreçte gözler Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarına çevrildi. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından yürütülen ve 24 Mart – 20 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanan sözlü sınavların ardından sonuçların açıklanması beklenirken, adaylar resmi duyurulara odaklanmış durumda.
Adalet sisteminin en önemli aşamalarından biri olan hakimlik ve savcılık yardımcılığı sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ankara’da gerçekleştirilen sözlü sınavların tamamlanmasının ardından binlerce aday, mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamada.
HAKİMLİK VE SAVDI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Sınav komisyonunun her adayın dosyasını, güvenlik soruşturması verilerini ve mülakat performans tutanaklarını büyük bir hassasiyetle incelemeye devam ettiği bildirilmektedir. Adalet Bakanlığı, mülakat sonuçlarının ilan edileceği net tarihe dair henüz resmi bir gün açıklaması yapmadı.
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından net bir takvim paylaşılmış değil. Ancak sözlü sınavların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin devam ettiği ve komisyonların adaylara ilişkin incelemelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Sonuçların tüm değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından ilan edilmesi bekleniyor.
DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINIYOR?
Hakim ve Savcı Yardımcılığı alımlarında adayların nihai başarı puanı, yazılı sınav ve sözlü mülakat performanslarının belirli oranlarda değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Bunun yanı sıra adaylara ilişkin güvenlik soruşturmaları ve gerekli idari incelemeler de sürecin önemli aşamaları arasında yer alıyor. Bu nedenle sonuçların açıklanması belirli bir zaman alabiliyor.