Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
IBAN'ını kullandırana 10 yıla kadar hapis

IBAN'ını kullandırana 10 yıla kadar hapis

Uğur Duyan
Uğur Duyan
21:1923/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
TCK'nın 158'inci maddesine eklenecek yeni hükümle, dolandırıcılık eylemine fiilen katılmasa bile hesabını para karşılığı kullandıranlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.
TCK'nın 158'inci maddesine eklenecek yeni hükümle, dolandırıcılık eylemine fiilen katılmasa bile hesabını para karşılığı kullandıranlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Yargı Paketi'ne önergeyle eklenmesi planlanan düzenlemeyle, haksız menfaat karşılığında banka hesabını veya IBAN'ını başkasına kullandıranlara 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Düzenleme, dolandırıcılıkta kullanılan "hesap kiralama" yöntemini hedef alıyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda yarın görüşülecek 12. Yargı Paketi'ne önergeyle eklenmesi beklenen düzenlemeyle, haksız menfaat karşılığında banka hesabını veya IBAN'ını başkasına kullandıranlara özel ceza getirilecek. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158'inci maddesine eklenecek hükümle, kamuoyunda "hesap kiralama" ya da
"IBAN kiralama"
olarak bilinen uygulama müstakil suç haline gelecek.

Düzenleme kapsamında bu kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Amaç, özellikle dolandırıcılık suçlarında kullanılan hesap ağlarını engellemek ve mağduriyetleri azaltmak.


Edinilen bilgilere göre son dönemde telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında suç örgütleri, üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullanarak para transferlerini gerçekleştiriyor. Çoğu zaman belirli bir ücret karşılığında hesap bilgilerini paylaşan kişiler, suç gelirlerinin izini sürmeyi zorlaştırıyor. Yeni düzenlemeyle bu yöntemle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor.


Müstakil suç olacak


Mevcut uygulamada hesaplarını kullandıran kişiler çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak kapsamında değerlendiriliyor. Hazırlanan düzenleme ise hesap veya IBAN bilgisini haksız menfaat karşılığında başkasına kullandırmayı doğrudan suç olarak tanımlayacak. Böylece hesap sahibinin dolandırıcılık eylemine fiilen katılmasa bile hesabını menfaat karşılığında kullandırması cezalandırılabilecek.


Dolandırıcılık ağları hedefte


Düzenleme ile suç örgütlerinin para transferlerinde kullandığı aracı hesapların azaltılması, soruşturmaların daha etkin yürütülmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.


Yetkililer, vatandaşların para karşılığında hesaplarını kullandırmalarının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarırken, yeni hükmün dolandırıcılıkla mücadelede caydırıcılığı artıracağını belirtiyor.


Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin, 12. Yargı Paketi'ne komisyon veya Genel Kurul aşamasında önergeyle eklenerek yasalaştırılması bekleniyor.



#IBAN
#Dolandırıcılık
#12.Yargı Paketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ÖTV’siz araç Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanabilecek? Hangi marka ve modeller kapsama girecek?