IBAN'ını kullandırana 10 yıla kadar hapis

TBMM Adalet Komisyonu'nda yarın görüşülecek 12. Yargı Paketi'ne önergeyle eklenmesi beklenen düzenlemeyle, haksız menfaat karşılığında banka hesabını veya IBAN'ını başkasına kullandıranlara özel ceza getirilecek. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158'inci maddesine eklenecek hükümle, kamuoyunda "hesap kiralama" ya da "IBAN kiralama" olarak bilinen uygulama müstakil suç haline gelecek.





Düzenleme kapsamında bu kişilere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Amaç, özellikle dolandırıcılık suçlarında kullanılan hesap ağlarını engellemek ve mağduriyetleri azaltmak.





Edinilen bilgilere göre son dönemde telefon, internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında suç örgütleri, üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullanarak para transferlerini gerçekleştiriyor. Çoğu zaman belirli bir ücret karşılığında hesap bilgilerini paylaşan kişiler, suç gelirlerinin izini sürmeyi zorlaştırıyor. Yeni düzenlemeyle bu yöntemle mücadelede önemli bir adım atılması hedefleniyor.





Müstakil suç olacak





Mevcut uygulamada hesaplarını kullandıran kişiler çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak kapsamında değerlendiriliyor. Hazırlanan düzenleme ise hesap veya IBAN bilgisini haksız menfaat karşılığında başkasına kullandırmayı doğrudan suç olarak tanımlayacak. Böylece hesap sahibinin dolandırıcılık eylemine fiilen katılmasa bile hesabını menfaat karşılığında kullandırması cezalandırılabilecek.





Dolandırıcılık ağları hedefte





Düzenleme ile suç örgütlerinin para transferlerinde kullandığı aracı hesapların azaltılması, soruşturmaların daha etkin yürütülmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.





Yetkililer, vatandaşların para karşılığında hesaplarını kullandırmalarının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarırken, yeni hükmün dolandırıcılıkla mücadelede caydırıcılığı artıracağını belirtiyor.





Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin, 12. Yargı Paketi'ne komisyon veya Genel Kurul aşamasında önergeyle eklenerek yasalaştırılması bekleniyor.







