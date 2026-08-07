Amasya'da yüreklere dokunan başarı: 9 yaşındaki otizmli Asilhan Kur'an-ı Kerim'e geçti

Fantastik Sinema sadece fantezi değildir!

Önce The Odyssey, sonra da Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün, sinemada gişeyi salladı. İki filmin 2 haftada yaptığı toplam hasılat 2 milyar doları aştı. Fantastik sinemanın ne olduğu ve neden bu kadar etkili olduğu üzerine de düşünmek gerek. Belki de zamanı ve zemini tanımlayan en güçlü araçlardan biri fantastik sinemadır.