Amasya'da yüreklere dokunan başarı: 9 yaşındaki otizmli Asilhan Kur'an-ı Kerim'e geçti
Amasya Müftülüğü ve Amasya Otizm Derneği iş birliğiyle Akşemsettin Camii'nde düzenlenen özel kursa katılan 9 yaşındaki Asilhan Günaydın, Kur'an-ı Kerim okumayı başardı. İl Müftüsü İbrahim Yavuz minik Asilhan'ı tebrik ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Amasya’da, otizm spektrum bozukluğu bulunan 9 yaşındaki Asilhan Günaydın, özel çocuklara yönelik düzenlenen 'Yaz Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Pasta kesilerek Asilhan’ın sevinci paylaşıldı.
Asilhan'ın sevincini paylaştılar
Amasya Müftülüğü ile Amasya Otizm Derneği iş birliğinde otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların dini eğitimden faydalanabilmesi amacıyla Akşemsettin Camii’nde düzenlenen Yaz Kur’an Kursu’na katılan Asilhan Günaydın, gösterdiği gayretle Kur’an-ı Kerim okumaya başladı. Başarısı dolayısıyla düzenlenen programda pasta kesilerek Asilhan’ın sevinci paylaşıldı.
İl Müftüsü İbrahim Yavuz, tebrik ettiği öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediye etti. Yavuz, camilerin çocukların neşesiyle güzelleştiğini belirterek çocukların manevi eğitimle buluşmasını destekleyen ailelerini kutladı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.