Anasayfa
Hayat
Murat Ülker THY'nin başarısının perde arkasını anlattı: 'İlk düğmeyi doğru iliklemek'

Murat Ülker THY'nin başarısının perde arkasını anlattı: 'İlk düğmeyi doğru iliklemek'

15:13, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Murat Ülker THY'nin başarısının perde arkasını anlattı: 'İlk düğmeyi doğru iliklemek'
Murat Ülker

Murat Ülker, Türk Hava Yolları'nın son yıllardaki yükselişinin arkasındaki stratejik dönüşümü anlattı. Ülker, THY'nin bugün ulaştığı başarının hangi kararlarla inşa edildiğini merak edenler için Dr. Candan Karlıtekin'in 'Yirmibirinci Yüzyıl Göktürkleri – Havayolu Sektöründe Stratejik Yönetim: THY Örneği' adlı eserini önerdi.

Murat Ülker, kişisel internet sitesinde, Türk Hava Yolları'nın büyük dönüşüm hikayesini ele alan kitabı analiz etti.

Ülker, yazısında THY'nin bugün geldiği noktayı "iftihar verici" olarak nitelendirerek, bu yükselişin temelinin 2003-2009 yılları arasında atıldığını vurguladı. Söz konusu dönemde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Dr. Candan Karlıtekin'in, şirketin yeniden yapılanma sürecini bizzat yönettiğini belirten Ülker, kitabın içeriden bir bakış açısıyla kaleme alındığını belirtti.

Yazıda, göreve geldiklerinde öncelikle sağlam ve gerçekçi bir strateji oluşturulduğu, ardından şirketin organizasyon yapısı, insan kaynağı ve iş süreçlerinin bu strateji doğrultusunda yeniden şekillendirildiği anlatıldı. Karlıtekin'in "yönetimden yönetişime (governance) geçiş" anlayışını benimsediğini aktaran Ülker, karar alma süreçlerinde ortak aklın esas alındığını ve kurumsal yönetim anlayışının güçlendirildiğini kaydetti.

İstanbul'un coğrafi konumu büyüme stratejisine dönüştürüldü

Ülker, aynı dönemde maliyetleri düşürürken hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen önemli adımlar atıldığını da hatırlattı. THY Teknik'in teknik bakım, Turkish DO&CO'nun ikram, TGS'nin yer hizmetleri, THY-OPET'in ise yakıt operasyonlarında önemli rol üstlendiğini belirten Ülker; SunExpress ve AnadoluJet markalarıyla uygun maliyetli uçuş modelinin geliştirildiğini, THY'nin de bu süreçte Star Alliance ağına katıldığını ifade etti. Ayrıca İstanbul'un coğrafi konumunun küresel bir aktarma merkezi olarak değerlendirilmesinin de büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Yazısında kurumsal hafızanın dijital sistemlere aktarılmasının önemine de değinen Ülker, süreçlerin kişilere bağımlı olmaktan çıkarılmasının THY'nin teknolojiye hızlı uyum sağlamasında önemli pay sahibi olduğunu aktardı.

Neden 15 yıl sonra yazdı?

Dr. Karlıtekin'in kitabı neden yaklaşık 15 yıl sonra kaleme aldığını da paylaşan Ülker, yazarın uzun süre kendi rolünü anlatmaktan kaçındığını, ancak yaşanan dönüşümün doğru biçimde kayıt altına alınması gerektiğine inandığı için kitabı yazmaya karar verdiğini belirtti.

“Kişiler gelir geçer asıl mesele kurumun ayakta kalmasıdır”

Yazısını,
"Kişiler gelir geçer, asıl mesele kurumun ayakta kalmasıdır. Kurduğunuz düzen sizden sonra da yürüyorsa, ilk düğmeyi doğru iliklemişsiniz demektir"
sözleriyle değerlendiren Ülker, eserin havacılık ve stratejik yönetime ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olduğunu ifade etti.
Murat Ülker'in yazısı için tıklayınız

Murat Ülker 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi' isimli kitabı değerlendirdi: Bir vatan vazifesi
Hayat
Murat Ülker 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi' isimli kitabı değerlendirdi: Bir vatan vazifesi
Murat Ülker'den şirketlere kritik fiyatlandırma tavsiyesi: Yanlış fiyat kârı eritiyor
Hayat
Murat Ülker'den şirketlere kritik fiyatlandırma tavsiyesi: Yanlış fiyat kârı eritiyor
Murat Ülker yazdı: FIFA nasıl küresel bir güce dönüştü?
Hayat
Murat Ülker yazdı: FIFA nasıl küresel bir güce dönüştü?

Başlıklar :murat ülkerTHYCandan Karlıtekin
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026