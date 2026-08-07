Murat Ülker THY'nin başarısının perde arkasını anlattı: 'İlk düğmeyi doğru iliklemek'

Murat Ülker, kişisel internet sitesinde, Türk Hava Yolları'nın büyük dönüşüm hikayesini ele alan kitabı analiz etti.

Ülker, yazısında THY'nin bugün geldiği noktayı "iftihar verici" olarak nitelendirerek, bu yükselişin temelinin 2003-2009 yılları arasında atıldığını vurguladı. Söz konusu dönemde THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Dr. Candan Karlıtekin'in, şirketin yeniden yapılanma sürecini bizzat yönettiğini belirten Ülker, kitabın içeriden bir bakış açısıyla kaleme alındığını belirtti.

Yazıda, göreve geldiklerinde öncelikle sağlam ve gerçekçi bir strateji oluşturulduğu, ardından şirketin organizasyon yapısı, insan kaynağı ve iş süreçlerinin bu strateji doğrultusunda yeniden şekillendirildiği anlatıldı. Karlıtekin'in "yönetimden yönetişime (governance) geçiş" anlayışını benimsediğini aktaran Ülker, karar alma süreçlerinde ortak aklın esas alındığını ve kurumsal yönetim anlayışının güçlendirildiğini kaydetti.

İstanbul'un coğrafi konumu büyüme stratejisine dönüştürüldü

Ülker, aynı dönemde maliyetleri düşürürken hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen önemli adımlar atıldığını da hatırlattı. THY Teknik'in teknik bakım, Turkish DO&CO'nun ikram, TGS'nin yer hizmetleri, THY-OPET'in ise yakıt operasyonlarında önemli rol üstlendiğini belirten Ülker; SunExpress ve AnadoluJet markalarıyla uygun maliyetli uçuş modelinin geliştirildiğini, THY'nin de bu süreçte Star Alliance ağına katıldığını ifade etti. Ayrıca İstanbul'un coğrafi konumunun küresel bir aktarma merkezi olarak değerlendirilmesinin de büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Yazısında kurumsal hafızanın dijital sistemlere aktarılmasının önemine de değinen Ülker, süreçlerin kişilere bağımlı olmaktan çıkarılmasının THY'nin teknolojiye hızlı uyum sağlamasında önemli pay sahibi olduğunu aktardı.

Neden 15 yıl sonra yazdı?

Dr. Karlıtekin'in kitabı neden yaklaşık 15 yıl sonra kaleme aldığını da paylaşan Ülker, yazarın uzun süre kendi rolünü anlatmaktan kaçındığını, ancak yaşanan dönüşümün doğru biçimde kayıt altına alınması gerektiğine inandığı için kitabı yazmaya karar verdiğini belirtti.

“Kişiler gelir geçer asıl mesele kurumun ayakta kalmasıdır”

Yazısını, "Kişiler gelir geçer, asıl mesele kurumun ayakta kalmasıdır. Kurduğunuz düzen sizden sonra da yürüyorsa, ilk düğmeyi doğru iliklemişsiniz demektir" sözleriyle değerlendiren Ülker, eserin havacılık ve stratejik yönetime ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olduğunu ifade etti.

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