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Zayıflama iğnesinin dozu artırıldı hayatını kaybetti: 73 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Zayıflama iğnesinin dozu artırıldı hayatını kaybetti: 73 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

11:18, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Zayıflama iğnesinin dozu artırıldı hayatını kaybetti: 73 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Kilo vermek isterken hayatını kaybetti... İngiltere'de yaşayan 73 yaşındaki Caroline Savage, kullandığı zayıflama iğnesinin dozu artırıldıktan sonra fenalaştı. Hastaneden taburcu edildikten birkaç saat sonra hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Zayıflama iğnesi yeniden tartışmaların odağında.

Caroline Savage, Temmuz 2024'te kilo verme tedavisine başladığında 128 kiloydu. Daha önce diyet ve egzersizle istediği sonucu alamayan 73 yaşındaki kadın, doktor kontrolünde kilo verme iğnesi kullanmaya başladı. Tedavinin ilk aylarında yaklaşık 14 kilo veren Savage'ın kilosu Ekim 2024'te 114'e düştü.

Caroline Savage, Temmuz 2024'te kilo verme tedavisine başladığında 128 kiloydu. Daha önce diyet ve egzersizle istediği sonucu alamayan 73 yaşındaki kadın, doktor kontrolünde kilo verme iğnesi kullanmaya başladı. Tedavinin ilk aylarında yaklaşık 14 kilo veren Savage'ın kilosu Ekim 2024'te 114'e düştü.

Doktoru, tedavinin planlanan süreci kapsamında ilacın dozunun 7,5 mg'dan 10 mg'a çıkarılmasını önerdi. Doz artışının ardından ise sağlık durumu kısa sürede kötüleşti.

Doktoru, tedavinin planlanan süreci kapsamında ilacın dozunun 7,5 mg'dan 10 mg'a çıkarılmasını önerdi. Doz artışının ardından ise sağlık durumu kısa sürede kötüleşti.

Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı

Doz artırıldıktan sonra şiddetli karın ağrısı yaşamaya başlayan Caroline Savage, 18 Ekim 2024'te ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan muayenelerde pankreatit ihtimali değerlendirilirken çeşitli kan testleri ve tetkikler gerçekleştirildi.


Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldıDoz artırıldıktan sonra şiddetli karın ağrısı yaşamaya başlayan Caroline Savage, 18 Ekim 2024'te ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan muayenelerde pankreatit ihtimali değerlendirilirken çeşitli kan testleri ve tetkikler gerçekleştirildi.

Ağrı kesici verip, gönderdiler

Doktorlar, ilk değerlendirmelerde acil cerrahi müdahale gerektirecek bir bulguya rastlamayınca Savage ağrı kesici tedaviyle taburcu edildi. Ancak evine döndükten sadece birkaç saat sonra yeniden fenalaşan kadın yaşamını yitirdi.

Ağrı kesici verip, gönderdilerDoktorlar, ilk değerlendirmelerde acil cerrahi müdahale gerektirecek bir bulguya rastlamayınca Savage ağrı kesici tedaviyle taburcu edildi. Ancak evine döndükten sadece birkaç saat sonra yeniden fenalaşan kadın yaşamını yitirdi.

Bağırsak delinmesi tespit edildi

Yapılan otopside Caroline Savage'ın ölüm nedeninin, bağırsak delinmesine bağlı gelişen fekal peritonit olduğu belirlendi. Bu tablo, bağırsak içeriğinin karın boşluğuna sızması sonucu gelişen ağır bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.


Savage'ın daha önce divertikül hastalığı ya da pankreatit tanısı almadığı da soruşturma dosyasına girdi.



Bağırsak delinmesi tespit edildiYapılan otopside Caroline Savage'ın ölüm nedeninin, bağırsak delinmesine bağlı gelişen fekal peritonit olduğu belirlendi. Bu tablo, bağırsak içeriğinin karın boşluğuna sızması sonucu gelişen ağır bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.Savage'ın daha önce divertikül hastalığı ya da pankreatit tanısı almadığı da soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmada ilaç bağlantısı araştırılıyor

İngiltere'de yürütülen adli soruşturmada, ölüm ile kullanılan kilo verme ilacı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar ilacın ölüme doğrudan neden olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir tıbbi ya da hukuki sonuca ulaşılmış değil.


Soruşturmada ilaç bağlantısı araştırılıyorİngiltere'de yürütülen adli soruşturmada, ölüm ile kullanılan kilo verme ilacı arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar ilacın ölüme doğrudan neden olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir tıbbi ya da hukuki sonuca ulaşılmış değil.

Savage'ın ailesi ise hastanedeki değerlendirme sürecinin yetersiz (tomografi gibi ileri tetkiklerin yapılmadığını) olduğunu öne sürerken, sağlık kuruluşunu temsil eden avukatlar uygulanan tedavinin mevcut bulgular doğrultusunda uygun olduğunu savunuyor.

Savage'ın ailesi ise hastanedeki değerlendirme sürecinin yetersiz (tomografi gibi ileri tetkiklerin yapılmadığını) olduğunu öne sürerken, sağlık kuruluşunu temsil eden avukatlar uygulanan tedavinin mevcut bulgular doğrultusunda uygun olduğunu savunuyor.

Uzman isim uyardı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt, kilo verme iğnelerinin en sık görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal ve karın ağrısının bulunduğunu belirtiyor. Daha nadir durumlarda ise pankreatit ve safra kesesiyle ilgili sorunlar görülebiliyor.

Uzman isim uyardıKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kaan Kurt, kilo verme iğnelerinin en sık görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal ve karın ağrısının bulunduğunu belirtiyor. Daha nadir durumlarda ise pankreatit ve safra kesesiyle ilgili sorunlar görülebiliyor.
Başlıklar :zayıflama iğnesikilo vermeCaroline Savagediyetbağırsak sağlığıMide Ağrısı
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