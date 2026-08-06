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Murat Ülker 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi' isimli kitabı değerlendirdi: Bir vatan vazifesi

Murat Ülker 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi' isimli kitabı değerlendirdi: Bir vatan vazifesi

22:56, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Murat Ülker 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi' isimli kitabı değerlendirdi: Bir vatan vazifesi
Murat Ülker, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın kaleme aldığı 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'ni değerlendirdi.

Murat Ülker, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın kaleme aldığı "Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabını değerlendirerek, Altay tankının milli imkanlarla geliştirilme sürecindeki fedakarlıklara ve yaşanan kritik eşiklere dikkati çekti. Ülker, savunma sanayisine ve yakın tarihe ilgi duyan herkesin faydalanması gerektiğini belirttiği eserin, projeye emek verenlerin hakkını teslim eden son derece kıymetli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Murat Ülker, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın kaleme aldığı 'Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi' adlı eseri değerlendirdiği yazısında Altay tankı projesinin arka planına ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik dönüşümüne dikkati çekti.

Murat Ülker, şu ifadelere yer verdi;

Altay tankının 23 Nisan 2023’te Türk Silahlı Kuvvetleri Ordusu’na teslim edildiği görkemli töreni hatırlarsınız. O güne gelene kadar perde arkasında neler yaşandığını, kimlerin ne fedakarlıklar yaptığını anlatan; Prof. Dr. Murat Yalçıntaş tarafından kaleme alınan çok değerli bir kitap çıktı, hatta kısa sürede ikinci baskısını yaptı. Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikayesi.

Yalçıntaş’ı çoğunuz tanırsınız. İki dönem İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yapmış, akademisyen kimliğiyle de bilinen bir isim. 2021 ile 2024 arasında BMC’nin CEO’luğunu üstlenmiş. Halen Oyak Holding CEO’su.

Yalçıntaş Altay’ın seri üretime geçtiği o kritik dönemde işin başında durmuş.

Bir cumartesi akşamı evinde otururken telefonu çalıyor, hikaye böyle başlıyor. Hürmet ettiği bir dostu onunla görüşmek istiyor ve ertesi gün buluşuyorlar. Dostu BMC’deki hissedar değişimini anlatıyor, CEO pozisyonu için kendisinin düşünüldüğünü söylüyor. Yalçıntaş ilk duyduğunda bu işe sıcak bakmıyor. Nitekim kendini eğitime adamış, üniversitede öğrenci yetiştiren biri… Ama dostu BMC’deki bu görev bir vatan vazifesidir diyince… Akan sular duruyor. Görevi üstleniyor ve hiçbir zorlukta geri adım atmayarak ekibiyle birlikte hepimizi gururlandıran büyük bir işe imza atıyor. Tank hala bir muharebeyi kazanmanın en önemli araçları biri..

Yalçıntaş kitapta BMC’ye nasıl gittiğini, neyle karşılaştığını, Altay’ın hangi engellerden geçerek bugüne geldiğini tek tek anlatıyor. Prototipler için güç grubunun yurt dışından geleceği düşünülmüş ama sıra seri üretime gelince o parçalar verilmemiş, üretim durmuş. İşte o noktada kritik alt sistemleri kendileri geliştirmeye karar vermişler. Tankın BATU isimli motorunu, milli imkanlarla geliştirip üretmeye başlamışlar. Yalçıntaş kamuoyunun bu projeyi hep motor üzerinden konuştuğunu, oysa asıl meselenin daha derinde olduğunu söylüyor. Türkiye’nin artık hazır bir donanım satın alan değil, kendi ordusunun ihtiyacına göre donanım tasarlayabilen bir ülke haline geldiğinin altını çiziyor.

Altay hakkında kamuoyunda çok şey yazılıp çizilmiş, ama çoğu eksik ya da yanlışmış. Bu yüzden projeye yıllarını vermiş insanlara büyük haksızlıklar yapılmış. Hocamız o insanların hakkını teslim etmek ve fedakarlıklarının unutulmaması sağlamak için kaleme sarıldığını ifade ediyor. Yalçıntaş, kitabı kaleme alırken 70’e yakın kişiyle görüşme yaptığını, dinlediklerini çapraz doğrulama yapmadan yazmadığını, kaleme aldığı her şeyin yaşanmış gerçek olaylar olduğunu vurguluyor.

Yalçıntaş kitabında kendi hayatından bir takım kesitler de paylaşmış. Başarıyı nasıl tanımladığını anlatırken, bir insanın gerçek başarısı, öldükten sonra arkasından söylenenlerle ölçülür diyor. Çok iyi bir insandı, herkesin hayatına dokundu deniyorsa, o kişi başarılı bir ömür sürmüştür. İnsan ne kadar zengin ya da güçlü olursa olsun, geride güzel bir iz bırakmadıysa hayatını boşa harcamış demektir, diyor.

Altay gibi bir beka projesinin hikayesini, onun her aşamasında bizzat emek vermiş birinin kaleminden okumak çok kıymetli. Savunma sanayiine ya da yakın tarihimize ilgi duyan herkesin okuması ve faydalanması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Duyulmasına katkı sağlayabildiysek ne mutlu.

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’a ve tüm ekibine kıymetli emekleri için teşekkür ediyorum.


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Başlıklar :Murat ÜlkerMurat YalçıntaşYeni Altay'ın Bilinmeyen HikayesiAltay tankı
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