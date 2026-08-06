Zirvede ne İstanbul var ne İzmir: Türkiye’nin en lezzetli simidi o ilimizden çıktı
81 ili kapsayan dev lezzet araştırması simit tartışmasına noktayı koydu. Zirvedeki şehir herkesi şaşırtırken, ne İstanbul ne İzmir ilk sıraya girebildi. Türkiye'nin en lezzetli simidinin yapıldığı şehir belli olurken, liste büyük ilgi gördü.
Kahvaltı sofralarının ve sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi simit için 81 ili kapsayan dev bir lezzet araştırması yapıldı.
Türkiye çapında farklı illerden gelen coğrafi işaret tescilli ürünlerin yarıştığı lezzet araştırmalarında en başarılı simidi üreten şehir belli oldu.
TÜRKPATENT tarafından onaylanmış coğrafi işaret belgeleri, yörelere has resmi reçeteler ve doğrudan tüketicilerin yaptığı değerlendirmeler titizlikle harmanlandı. Tüketicilerin en çok dikkat ettiği detaylardan biri dış çıtırlık oldu.
Toplamda on farklı detayın masaya yatırıldığı bu özel çalışmada İzmit, Samsun ve Rize gibi hamur işinde iddialı illerimizin simitleri de kendilerine üst sıralarda yer bulmayı başardı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİ SİMİTLERİ SIRALAMASI
Rize simidi – 85 puan
Samsun simidi – 85,5 puan
İzmit simidi – 87,5 puan
İstanbul simidi – 88 puan
Ankara simidi – 88 puan
İzmir gevreği – 89,5 puan
İzmir gevreği çıtırlık konusunda 10 tam puan aldı.
Antakya simidi – 90 puan
TÜRKYE'NİN EN SEVİLEN SİMİDİ ESKİŞEHİR'DE
Ülkenin en başarılı simidini 91 tam puan alarak zirveye oturan Eskişehir simidi seçildi.
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