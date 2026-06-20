IBAN’ını kullandırana bir yıl ceza

IBAN dolandırıcılığına yönelik cezai düzenlemenin de pakette olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Düzenlemeyle, son yıllarda dolandırıcılık suçlarında sıkça kullanılan banka hesapları ve IBAN'ların para karşılığında üçüncü kişilere kullandırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. TCK'da yapılacak değişiklikle, banka veya ödeme kuruluşlarındaki hesap bilgilerini maddi menfaat karşılığında başkasına veren, kullandıran ya da kullanan kişiler için müstakil bir suç tanımı oluşturulacak. Söz konusu fiili işleyenlere 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası uygulanacak. Teklif taslağının ilk çalışmalarında, eylemlerin nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmesi ve cezanın 3 yıla kadar çıkarılması öngörülüyordu. Düzenlemede son karar ilgili kurumlarla istişare sonrasında verilecek.