12. YARGI PAKETİ SON DURUM ADALET BAKANLIĞI 2026: 12. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi ve genel af

12. Yargı Paketi’ne ilişkin düzenleme çalışmaları kamuoyunun en çok takip ettiği başlıklar arasında yer almayı sürdürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve infaz sistemi başta olmak üzere birçok alanda değişiklik öngören paketin TBMM Adalet Komisyonu sürecinde olduğu belirtilirken, teklifin Genel Kurul gündemine ne zaman geleceği merak ediliyor. Özellikle “genel af” iddiaları ve infaz düzenlemeleri tartışmaların odağında bulunuyor.
Yargı reformu kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi için Meclis süreci yakından takip ediliyor. İnfaz sisteminden yargılama sürelerine kadar birçok başlıkta değişiklik içermesi beklenen düzenleme, Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul’a taşınacak. Kamuoyunda en çok merak edilen konu ise paketin kapsamı ve olası infaz düzenlemeleri oldu.
12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER
12. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yaklaşık 25 maddeden oluşacak paketle iki duruşma arasında en fazla 3 ay olacak. Pakette, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler de yer alıyor. Kanuni faiz yüzde 24'ten yüzde 31'e yükseltilecek.
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF
Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların yargılamaların uzamasından şikayetçi olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Vatandaşta adalete karşı olan güven duygusu aslında var ama birkaç örnekten dolayı vatandaşın bir memnuniyetsizliği var. Biz bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Bir kısmını 12. Yargı Paketi'ne koymayı düşünüyoruz. Bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı, kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı? Uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. İl ziyaretlerinde hakim ve savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda Meclis'e gelecek."
Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini, ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmek, bu mahkemelerin iş yükünü dengeleyen yapısal adımlar atmak ve dijitalleşmeyle süreçleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." şeklinde konuştu.
Adliye koridorlarında harcanan vakti kısaltacaklarını belirten Gürlek, çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, ticaret mahkemesi başkanlarının fikirlerine önem verdiklerini, önerileri pakete derç ettiklerini kaydetti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında da 12. Yargı Paketi için yargı camiasındaki meslektaşları ile sürekli istişare içinde olduğunu açıkladı.