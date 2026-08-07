Sapanca Gölü'nde su seviyesi geçen yılın 11 santimetre üzerine çıktı

Sağlanan ilave su desteğiyle hem göl üzerindeki baskıyı azalttıklarını hem de yaklaşık 210 bin abonenin günlük su ihtiyacına karşılık gelebilecek önemli kapasiteyi Sapanca Gölü'ne kazandırdıklarını anlatan Sakallıoğlu, "Bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmasıyla mümkün olacaktır. Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için her damlanın değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimizi suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.