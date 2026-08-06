Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı: Yanına yatınca boy farkına şok oldu
16:50, 06/08/2026, Perşembe
IHA
Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşlarının, balığın uzunluğuna verdikleri sevinç dolu tepkiler ise kameraya yansıdı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre boyunda ve 78 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Yakaladığı balığın yanına yatan amatör balıkçının balık ile aralarındaki boy farkını karşılaştırdığı anlar kameraya yansıdı.
Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi’nden geçen Sakarya Nehri’nde amatör balıkçıların oltasına yaklaşık 190 santimetre uzunluğunda ve 78 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Balığı sudan çıkarttıktan sonra kıyıya taşımak için iple araçlarına bağlayıp yardım almak zorunda kalan Cihan Çelik, yere yan yana yatınca balığın büyüklüğü ortaya çıktı.
Cihan Çelik ve birlikte balık tuttuğu arkadaşlarının, balığın uzunluğuna verdikleri sevinç dolu tepkiler ise kameraya yansıdı.
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