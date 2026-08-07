Çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü
Eskişehir’de bir arazide çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.