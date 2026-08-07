Çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı.

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