Eskişehir’de iki katlı binada yangın: Dört kişi dumandan etkilendi

Bakımdan çıkan araç 10 dakika sonra küle döndü: 'Yanmadığıma şükrediyorum'

Eskişehir'de bir haftadır serviste olan ve tüm bakımları yeni yapılan otomobil, Teksan Sanayi Sitesi’nden çıktıktan 10 dakika sonra seyir halindeyken alev aldı. Sürücüsünün canını son anda kurtardığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Olayın şokunu atlatamayan araç sahibi, "Az daha ben yanıyordum, araç şu an pert" diyerek tepki gösterdi.