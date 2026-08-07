İzmir'de zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de çöplüğe dönüştürülen boş arazi yine alevlere teslim

İzmir’in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen boş arazi yine alevlere teslim oldu. Bölgedeki esnaf neredeyse her gün yangın çıkan alandaki sorunun çözülmesini beklerken, yaşanan duruma isyan etti. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar ve alevler dron ile görüntülendi.