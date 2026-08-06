İzmir’de bir iş yerinde binlerce yumurta kırıldı: Gerçek sonradan anlaşıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yumurtacı dükkanına giden esnaf binlerce yumurtasının kırıldığını gördü. Zararı yüzünden şoke olan esnafın başına gelenler sonradan ortaya çıktı.
İzmir Karşıyaka'da M.P.'nin kontrolünü yitirdiği 45 HA 8722 plakalı otomobil, yol kenarındaki dönerci dükkanına daldı.
Kepengi kırarak iş yerine giren otomobil, dönerci ile bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarpıp durdu. Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı.
Alkollü olduğu öne sürülen M.P., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Tuğla ve beton parçaları bitişikteki yumurtacı dükkanına savrulurken, iş yerindeki binlerce yumurta kırıldı. Her iki iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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