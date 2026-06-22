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Suçtan elde edilen gelirleri aklayanlara operasyon: 22 gözaltı

Suçtan elde edilen gelirleri aklayanlara operasyon: 22 gözaltı

15:5522/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
DHA
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Şüphelilerin toplam işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 TL olduğu da saptandı.
Şüphelilerin toplam işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 TL olduğu da saptandı.

Antalya'da MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin akladığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin toplam işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 TL olduğu belirlendi.

MASAK tarafından hazırlanan rapor sonrası Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan IBAN analizleri ve şüpheli işlem incelemeleri sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, her şüpheli hakkında ayrı ayrı rapor hazırlandı.

39 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunun öncül suçlarına yönelik yapılan araştırmada, toplam 39 şüphelinin 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem gördüğü tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarına aktarılan suç gelirlerini gizlemek amacıyla paraları çok sayıda banka hesabına bölerek transfer ettikleri ve kripto para borsalarına yönlendirdikleri belirlendi.

21 CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin toplam işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 TL olduğu da saptandı. Soruşturmada adı geçen şüphelilerden 3'ünün cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında bulunduğu belirlenirken, operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 32 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 19 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.




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