POMEM adaylarının beklediği sonuçlar açıklandı: 2026 Polis Akademisi intibak eğitimleri ve geçici kayıtlar ne zaman başlayacak?

POMEM kontenjanları nasıl dağıtılacak?

Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatına kazandırılacak. Mezuniyet durumu ve cinsiyete göre belirlenen kontenjan dağılımı şöyle:

Lisans mezunu 6 bin 800 erkek aday

Lisans mezunu bin 200 kadın aday

Ön lisans mezunu bin 700 erkek aday

Ön lisans mezunu 300 kadın aday





Buna göre lisans mezunları için toplam 8 bin, ön lisans mezunları için ise toplam 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı.