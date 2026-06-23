POMEM adaylarının beklediği sonuçlar açıklandı: 2026 Polis Akademisi intibak eğitimleri ve geçici kayıtlar ne zaman başlayacak?

33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi bünyesine alınacak 10 bin öğrenci için sınav sonuçları erişime açılırken, adaylar sonuç sorgulama ekranı, kadın ve erkek kontenjanlarının dağılımı ile kayıt sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Adaylar sonuçların ardından intibak ve geçici kayıt işlemleri için açıklanacak tarihlere odaklandı. İşte detaylar.
33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Polis Akademisi bünyesine lisans ve ön lisans mezunlarından toplam 10 bin öğrenci alınacak.
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçlarını Polis Akademisinin internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislik mesleğine başvuran adayların beklediği sınav sürecinin sonuçlandığını bildirdi.
POMEM kontenjanları nasıl dağıtılacak?
Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin öğrenci Polis Teşkilatına kazandırılacak. Mezuniyet durumu ve cinsiyete göre belirlenen kontenjan dağılımı şöyle:
- Lisans mezunu 6 bin 800 erkek aday
- Lisans mezunu bin 200 kadın aday
- Ön lisans mezunu bin 700 erkek aday
- Ön lisans mezunu 300 kadın aday
Buna göre lisans mezunları için toplam 8 bin, ön lisans mezunları için ise toplam 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı.
33. Dönem POMEM sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarına Polis Akademisinin resmî internet sitesindeki sonuç duyurusundan ulaşabilecek:
https://pa.edu.tr/duyuru/33-donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında polis teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları ve ailelerini tebrik etti.
Çiftçi, “Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.
Polis Akademisi nedir?
Polis Akademisi, Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim faaliyetleri yürüten bir yükseköğretim kurumudur.
Akademi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Kurumun görev ve yetkileri, ilgili kanun ve yönetmeliklerle düzenleniyor.
POMEM intibak ve geçici kayıt işlemleri ne zaman başlayacak?
33.Dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar intibak ve geçici kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sonuç sisteminde yer alan bilgilerde, adayların planladıkları POMEM Müdürlükleri ve intibak eğitiminin başlangıç tarihi www.pa.edu.tr adresinden daha sonra duyurulacaktır. bilgileri yer aldı. Ayrıca tarihlerin belli olması sonrasında belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adayların haklarını kaybedeceği ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacağı bildirildi.