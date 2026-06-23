Türkiye müdahil oldu: Hafter'in alıkoyduğu Sumud aktivistleri özgürlüğüne kavuştu

MİT Başkanı Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü; Sumud aktivistleri serbest bırakıldı.
Gazze’deki kuşatmayı karadan kırmak için harekete geçen Küresel Sumud Kara Konvoyu'nun 10 kişilik müzakere heyeti, Libya'da Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonulmuştu. Libya Dışişleri Bakanlığı, bir aydır özgürlüklerinden mahrum bırakılan Sumud aktivistlerinin ülkeden çıkarılması için süreç başlatıldığını duyurdu. Kararın MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de, Saddam Hafter ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen peşinden gelmesi dikkat çekti.
Gazze’deki ablukayı kırmak ve açlıktan ölen çocuklara insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Kara Konvoyu’nun 10 aktivisti, 24 Mayıs’ta Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri tarafından alıkonulmuş ve tam bir ay boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştı.
Libya Dışişleri duyurdu: Ülkeden çıkarılıyorlar
Libya Dışişleri duyurdu: Ülkeden çıkarılıyorlar
Sumud Filosu aktivisti Gazeteci Yaşar Yavuz'un aktardığına göre;
Libya Dışişleri Bakanlığı, Bingazi İstinaf Mahkemesi ve Başsavcılık kararına dayanarak “Sumud 2” konvoyu üyelerinin Libya topraklarından çıkarılması sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Dikkat çeken zamanlama: MİT Başkanı Kalın Bingazi'de Hafter ile görüşmüştü
Dikkat çeken zamanlama: MİT Başkanı Kalın Bingazi'de Hafter ile görüşmüştü
Bu açıklamanın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın Bingazi’de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile gerçekleştirdiği
görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
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