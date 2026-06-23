Türkiye müdahil oldu: Hafter'in alıkoyduğu Sumud aktivistleri özgürlüğüne kavuştu

Gazze’deki ablukayı kırmak ve açlıktan ölen çocuklara insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Kara Konvoyu’nun 10 aktivisti, 24 Mayıs’ta Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri tarafından alıkonulmuş ve tam bir ay boyunca özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştı.