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Kara konvoyu aktivistleri 10 gündür ortada yok

Kara konvoyu aktivistleri 10 gündür ortada yok

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
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Kara konvoyu aktivistleri.
Kara konvoyu aktivistleri.

Gazze’deki kuşatmayı karadan kırmak için harekete geçen Küresel Sumud Filosu'nun Libya’daki bekleyişi sürüyor. Hafter’e bağlı güçler tarafından durdurulan konvoydan müzakereye giden 10 kişilik heyetten 10 gündür haber alınamıyor.

Konvoy, Libya topraklarında ilerlediği sırada Hafter güçleri tarafından durduruldu. Bunun üzerine konvoyun geçişine izin verilmesi amacıyla bir müzakere heyeti oluşturuldu. Yetkililerle görüşmek üzere 25 Mayıs’ta yola çıkan heyetten bir daha haber alınamadı.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Aradan geçen 10 güne rağmen heyetin nerede tutulduğu, sağlık durumlarının nasıl olduğu ve hangi şartlar altında bulundurulduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Konvoydakilerin yanı sıra aktivistlerin ailelerinin endişeli bekleyişi de sürüyor. Kayıp olduğu bildirilen isimler arasında İspanya’dan Alicia Armesto Núñez, Polonya’dan Laura Kwoczala, ABD’den Jenelle Jones, Arjantin’den Maria Paula Gimenez ve Lucas Ezequiel Aguilera, Uruguay’dan Matisa Alvarez Rodriguez, İtalya’dan Leonarda Alberizia ve Domenico Centrone, Tunus’tan Ashraf Khoja, Portekiz’den de Ana Margarida França Santana Baptista yer alıyor.

CAN GÜVENLİKLERİNDEN ENDİŞELİYİZ

Mavi Marmara Derneği Başkanı ve Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür, “Aktivistlerin kötü muameleye maruz kalmış olabileceklerinden korkuyoruz. Arkadaşlarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz. İşkenceye maruz kaldıklarını ve bu işkence izlerinin geçmesi için bu kadar zaman hapsedildiklerini düşünüyoruz” diye konuştu.



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