2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026’da başlayacak. Futbol tarihinin en geniş katılımlı turnuvalarından biri olacak organizasyon, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Açılış maçı Meksika’da oynanacak olan turnuva, 12 grupta 48 takımın mücadelesine sahne olacak ve yaklaşık bir ay boyunca futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte 2026 Dünya Kupası favorileri.

1 /15 FIFA’ya göre 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026’da Meksika’daki açılış maçıyla başlayacak; turnuva ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dev şampiyona, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

2 /15 2026 Dünya Kupası favori takımları Arjantin

3 /15 İspanya

4 /15 Fransa

5 /15 İngiltere

6 /15 Brezilya

7 /15 Hollanda

8 /15 Portekiz

9 /15 Almanya

10 /15 Türkiye

11 /15 Fas

12 /15 2026 DÜNYA KUPASI GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle: 11 Haziran Perşembe: A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00 12 Haziran Cuma: A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00 B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00 13 Haziran Cumartesi: D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00 B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00 14 Haziran Pazar: C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00 Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00 D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00 E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00 F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00 15 Haziran Pazartesi: E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00 F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00 H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00



13 /15 16 Haziran Salı: H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00 G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00 I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00 17 Haziran Çarşamba: I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00 J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00 Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00 K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00 L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00 18 Haziran Perşembe: L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00 K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00 A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00 19 Haziran Cuma: B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00 A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00 D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00



14 /15 20 Haziran Cumartesi: C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00 Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30 D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00 F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00 E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00 21 Haziran Pazar: E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00 F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00 H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00 22 Haziran Pazartesi: H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00 G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00 J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00 23 Haziran Salı: I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00 Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00 J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00 K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00 L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00 24 Haziran Çarşamba: L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00 K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00 B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00 Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00 25 Haziran Perşembe: C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00 Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00 A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00 E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00 Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00 26 Haziran Cuma: F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00 Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00 D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00 Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00 I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00 Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00 27 Haziran Cumartesi: H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00 Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00 G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00 Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00 28 Haziran Pazar: L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00 Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00 K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30 J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00 Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00