AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine;

a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Açık öğretim kurumları dışındaki örgün eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler,

ç) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

d) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla açık öğretim liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyanlar,

Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olanlar.



