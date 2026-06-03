LGS sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilecek. LGS’ye girecek öğrenciler için sınav giriş belgesi açıklandı. LGS'ye girmek zorunlu değil. Sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınava girmeyen veya sınav sonucuna göre bir okula yerleşemeyen öğrenciler, adrese dayalı yerel yerleştirme yöntemiyle, ikametgahlarına en yakın sınavsız okullara yerleştirilebiliyor. İşte AÖL’ye kayıt yaptıracaklar LGS’ye girecek mi? sorusunun yanıtı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı. LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ LGS'YE GİREBİLİR Mİ?
Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmaktır.
AÖL’YE KAYIT YAPTIRACAKLAR LGS’YE GİRECEK Mİ?
Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini diğer öğrencilerle birlikte e-Okul sisteminde açılan tercih sistemi üzerinden yapabilecektir. Öğrencilerin, yerleştirmeye esas başvuruları için tercihlerini, ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde yapacaklardır. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sistemi üzerinde yapacaklardır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Açık Öğretim Lisesine;
a) İlköğretim okulu/ortaokul/ imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Açık öğretim kurumları dışındaki örgün eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre Bakanlıkça açık öğretim liselerine geçişlerine izin verilenler,
ç) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
d) Rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla açık öğretim liselerine yönlendirilerek il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınan özel eğitim ihtiyacı olanlardan, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan birini taşıyanlar,
Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için veya tercih yaptığı hâlde ya da herhangi bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olanlar.
MEB SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV KILAVUZU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN