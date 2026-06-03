LGS'ye girmek zorunlu mu? Hangi liseler LGS sınav puanı ile alım yapıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başlarken, adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri de resmi olarak erişime açıldı. Bu gelişmeyle birlikte heyecan katsayısı artan 8. sınıf öğrencileri ve velilerin zihnindeki en büyük sorulardan biri de sınava katılımın zorunlu olup olmadığı oldu. Sınava yalnızca merkezî sınav puanıyla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrenciler başvuru yaparak katılabilir. İşte haberin detayları.

1 /6 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açılırken, “LGS’ye herkes girmek zorunda mı?” sorusu da gündeme geldi.

2 /6 LGS'ye girmek zorunlu mu? Mevcut sisteme göre LGS sınavına girmek herkes için bir zorunluluk taşımıyor; yani 8. sınıf öğrencilerinin bu sınava katılması tamamen kendi tercihlerine bağlı. Sınava girmeyen veya sınav sonucuna göre bir okula yerleşemeyen öğrenciler, adrese dayalı yerel yerleştirme yöntemiyle, ikametgahlarına en yakın sınavsız okullara yerleştirilebiliyor.

3 /6 Ancak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları gibi merkezi sınav puanıyla öğrenci alan nitelikli okulları hedefleyen öğrencilerin bu sınava girmesi gerekiyor.

4 /6 MEB’in yayımladığı kılavuza göre LGS’ye katılım zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Bu nedenle 8. sınıf öğrencilerinin tamamı sınava girmek durumunda değildir. Sınava yalnızca merkezî sınav puanıyla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen öğrenciler başvuru yaparak katılabilir.

5 /6 Merkezî yerleştirme ; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile meslekî ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Yerel yerleştirme ; okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.