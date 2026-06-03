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Ecem Özkaya kimdir?

Ecem Özkaya kimdir?

08:513/06/2026, Çarşamba
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Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk Bölümü’nden mezun olan Özkaya, televizyon kariyerine 2007 yılında başlamıştır. Özellikle “Zengin Kız Fakir Oğlan” dizisindeki Biricik karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmış, daha sonra “Hayat Şarkısı”, “Gönül Dağı” ve “Bahar” dizilerindeki başarılı performanslarıyla adından söz ettirmiştir. İşte Ecem Özkaya'nın biyografisi.

25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkes kökenlidir. Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde eğitim almıştır.


2012-2015 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini canlandırmıştır.

Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet dizilerinde ve Sizi Seviyorum isimli sinema filminde oynamıştır.

Ecem Özkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kariyeri boyunca “Kartallar Yüksek Uçar”, “Havalimanı”, “Elveda Rumeli”, “Cümbür Cemaat Aile”, “İffet”, “Can Kırıkları”, “Gönül Dağı” ve “Bahar” gibi yapımlarda rol almıştır. Sinema tarafında ise “Sizi Seviyorum”, “5 Dakkada Değişir Bütün İşler”, “Kim Daha Mutlu?” ve “Zahir” filmlerinde yer almıştır.

Tiyatro çalışmalarıyla da dikkat çeken oyuncu, “Kanlı Komedya” oyunundaki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

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