Bugünkü maçlar listesinin netleşmesiyle birlikte ekran başındaki futbol şöleninin detayları da belli oldu. Büyük bir heyecanla beklenen dev organizasyon öncesinde ülkelerin milli takımları son eksiklerini görmek adına sahaya çıkarken, bugün oynanacak maçlar yine tüm dünyadaki futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Özellikle dev turnuva, yani Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor. Bu heyecan dolu günde günün en dikkat çekici dostluk mücadelesinde ise bugün Galler, Gana'yı ağırlayacak; Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi ilk randevu, futbol tutkunlarına seyir zevki yüksek, tempolu ve bol pozisyonlu bir 90 dakika vadediyor.