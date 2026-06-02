Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 2 Haziran hazırlık maçı programı

10:442/06/2026, Salı
Bugünkü maçlar açıklandı. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecine sahne olacak. Milli takımlar son durumlarını görmek ve kadrolarını şekillendirmek için sahaya çıkarken, günün en dikkat çeken mücadelelerinden birinde Hırvatistan, güçlü rakibi Belçika’yı konuk edecek. Yıldız oyuncuların sahne alacağı karşılaşmada iki ekip de turnuva öncesi form durumunu test etme fırsatı bulacak. Futbol tutkunları, heyecan dolu mücadeleleri gün boyunca yakından takip edecek. İşte takımların hazırlık maçı programları.

Bugünkü maçlar listesinin netleşmesiyle birlikte ekran başındaki futbol şöleninin detayları da belli oldu. Büyük bir heyecanla beklenen dev organizasyon öncesinde ülkelerin milli takımları son eksiklerini görmek adına sahaya çıkarken, bugün oynanacak maçlar yine tüm dünyadaki futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Özellikle dev turnuva, yani Dünya Kupası öncesi takımlar hazırlık maçlarına çıkıyor. Bu heyecan dolu günde günün en dikkat çekici dostluk mücadelesinde ise bugün Galler, Gana'yı ağırlayacak; Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi ilk randevu, futbol tutkunlarına seyir zevki yüksek, tempolu ve bol pozisyonlu bir 90 dakika vadediyor.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

19:00 Hırvatistan - Belçika hazırlık maçı S Sport Plus

21:45 Galler - Gana hazırlık maçı S Sport Plus

Yarın kimin maçı var?

20:00 Türkiye - Kosova U21 hazırlık maçı Tivibu Spor

21:00 Danimarka - Demokratik Kongo hazırlık maçı S Sport Plus

21:45 Hollanda - Cezayir hazırlık maçı S Sport Plus

21:45 Lüksemburg - İtalya hazırlık maçı Yayın Yok

04 Haziran Perşembe kimin maçı var?

03:00 Birmingham Legion - Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube

22:00 İspanya - Irak hazırlık maçı S Sport Plus

22:10 Fransa - Fildişi Sahili hazırlık maçı S Sport Plus

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
