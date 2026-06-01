ALES sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/1 sonuç tarihi belli oldu

ALES sonuçları için beklenen tarih netleşti. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro hedefleyen binlerce adayın merakla takip ettiği 2026-ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı gün ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama ekranı nasıl kullanılacak ve adaylar puanlarını nereden öğrenebilecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanacak.
ÖSYM'nin duyurusunun ardından adaylar sonuçlarını kurumun resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
Sonuç sorgulama işlemi şu bilgilerle yapılabilecek:
T.C. kimlik numarası
ÖSYM aday şifresi
Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra sınav puanlarını ve sonuç bilgilerini detaylı şekilde inceleyebilecek.
2026-ALES/1 sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabilecek.
Yüksek lisans başvurusu yapmayı planlayan, doktora eğitimine başlamak isteyen veya üniversitelerde akademik kadrolara başvuracak adaylar için ALES sonuçları başvuru süreçlerinde belirleyici rol oynayacak.
Sınav sürecini tamamlayan adaylar için bekleyiş sürerken, ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre sonuçların 5 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını resmi sistem üzerinden öğrenebilecek.