Filenin Sultanları maç takvimi 2026: VNL maçları ne zaman, hangi gün? Rakipler ve tarihler belli oldu

23:561/06/2026, Pazartesi
Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki yol haritası netleşti. Brezilya'dan Ankara'ya, Japonya'dan dünyanın en güçlü voleybol ülkelerine uzanan zorlu maratonda Türkiye'nin karşılaşacağı tüm rakipler ve maç tarihleri belli oldu. İtalya, Çin, ABD ve Japonya gibi kritik rakiplerle oynanacak mücadelelerin takvimi voleybolseverlerin gündeminde yer alırken, gözler şimdi millilerin VNL performansına çevrildi.

Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup aşamasındaki maç programı netleşti. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, turnuvada Brezilya, Ankara ve Japonya'da toplam 12 karşılaşmaya çıkacak.

Filenin Sultanları maç takvimi 2026 açıklandı

Filenin Sultanları maç takvimi 2026, voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üç farklı ülkede oynanacak grup etabında mücadele edecek. Milliler, ilk hafta Brezilya'da, ikinci hafta Ankara'da, üçüncü hafta ise Japonya'da sahaya çıkacak.

VNL'nin grup aşamasında her takım haftada dört maç oynayacak. Türkiye, üç haftalık süreçte toplam 12 karşılaşmada yer alacak.

VNL 2026'da Türkiye'nin mücadele edeceği şehirler ve maç programı

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın grup aşamasındaki programı şu şekilde:

  • 1. Hafta: 3-7 Haziran 2026 – Brasilia (Brezilya)
  • 2. Hafta: 17-21 Haziran 2026 – Ankara (Türkiye)
  • 3. Hafta: 8-12 Temmuz 2026 – Kansai (Japonya)
1. hafta maç programı (Brasilia)
3 Haziran 2026

19.00 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran 2026

22.30 | Türkiye - Hollanda

6 Haziran 2026

21.30 | İtalya - Türkiye

8 Haziran 2026 (7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece)

00.00 | Bulgaristan - Türkiye

2. hafta maç programı (Ankara)
17 Haziran 2026

19.30 | Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026

19.30 | Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026

19.30 | Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026

19.30 | Türkiye - Çin

3. hafta maç programı (Kansai)
8 Temmuz 2026

06.00 | Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026

07.00 | ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026

13.20 | Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026

09.30 | Tayland - Türkiye

Gözler grup aşamasındaki kritik karşılaşmalarda

2026 VNL grup etabında Türkiye; İtalya, Çin, ABD, Japonya ve Polonya gibi uluslararası voleybolun önde gelen ekiplerine karşı mücadele edecek. Ankara'da oynanacak ikinci hafta karşılaşmaları ise milli takımın taraftarı önündeki tek grup etabı maçları olacak.

Grup aşamasının ardından takımların elde edeceği sonuçlar, VNL finallerine katılım açısından belirleyici olacak.

