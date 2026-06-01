Filenin Sultanları maç takvimi 2026: VNL maçları ne zaman, hangi gün? Rakipler ve tarihler belli oldu

Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki yol haritası netleşti. Brezilya'dan Ankara'ya, Japonya'dan dünyanın en güçlü voleybol ülkelerine uzanan zorlu maratonda Türkiye'nin karşılaşacağı tüm rakipler ve maç tarihleri belli oldu. İtalya, Çin, ABD ve Japonya gibi kritik rakiplerle oynanacak mücadelelerin takvimi voleybolseverlerin gündeminde yer alırken, gözler şimdi millilerin VNL performansına çevrildi.
Filenin Sultanları maç takvimi 2026 açıklandı
Filenin Sultanları maç takvimi 2026, voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üç farklı ülkede oynanacak grup etabında mücadele edecek. Milliler, ilk hafta Brezilya'da, ikinci hafta Ankara'da, üçüncü hafta ise Japonya'da sahaya çıkacak.
VNL'nin grup aşamasında her takım haftada dört maç oynayacak. Türkiye, üç haftalık süreçte toplam 12 karşılaşmada yer alacak.
VNL 2026'da Türkiye'nin mücadele edeceği şehirler ve maç programı
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın grup aşamasındaki programı şu şekilde:
- 1. Hafta: 3-7 Haziran 2026 – Brasilia (Brezilya)
- 2. Hafta: 17-21 Haziran 2026 – Ankara (Türkiye)
- 3. Hafta: 8-12 Temmuz 2026 – Kansai (Japonya)
19.00 | Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
22.30 | Türkiye - Hollanda
21.30 | İtalya - Türkiye
00.00 | Bulgaristan - Türkiye
19.30 | Türkiye - Belçika
19.30 | Türkiye - Fransa
19.30 | Türkiye - Almanya
19.30 | Türkiye - Çin
06.00 | Polonya - Türkiye
07.00 | ABD - Türkiye
13.20 | Japonya - Türkiye
09.30 | Tayland - Türkiye
Gözler grup aşamasındaki kritik karşılaşmalarda
2026 VNL grup etabında Türkiye; İtalya, Çin, ABD, Japonya ve Polonya gibi uluslararası voleybolun önde gelen ekiplerine karşı mücadele edecek. Ankara'da oynanacak ikinci hafta karşılaşmaları ise milli takımın taraftarı önündeki tek grup etabı maçları olacak.
Grup aşamasının ardından takımların elde edeceği sonuçlar, VNL finallerine katılım açısından belirleyici olacak.