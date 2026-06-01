Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi 2026: Şartlar neler, kimleri kapsıyor? ÖTV'siz araç modelleri ve teklifte yer alan detaylar

23:331/06/2026, Pazartesi
Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili iddialar yeniden gündeme gelirken, milyonlarca emekli "ÖTV’siz araç çıkacak mı, şartlar neler olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti limitinin güncellenmesinin ardından gözler emeklilere yönelik olası düzenlemeye çevrilirken, TBMM kulislerinde konuşulan teklif detayları ve kapsamda yer alabileceği belirtilen gruplar dikkat çekiyor. Peki emeklilere ÖTV muafiyeti gerçekten gelecek mi? Resmi olarak yürürlüğe giren bir düzenleme bulunmasa da, konuşulan şartlar, olası yararlanıcı gruplar ve ÖTV avantajı kapsamında öne çıkan araç modelleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili iddialar yeniden gündeme gelirken, şu ana kadar yürürlüğe giren resmi bir düzenleme bulunmuyor. Buna karşın, TBMM’de konuşulan tekliflere ilişkin detaylar ve engelli araçlarında güncellenen ÖTV muafiyeti şartları merak konusu olmaya devam ediyor.

Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesinde son durum


Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulislerinde konuşulan sosyal destek başlıkları arasında yer alırken, konuya ilişkin resmi bir yasa ya da yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.


Tartışmaların yeniden gündeme gelmesinde, engelli vatandaşlar için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde yapılan güncellemeler etkili oldu. Milyonlarca emekli, araç alımında vergi avantajı sağlayabilecek olası bir düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırıyor.

Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti güncellendi


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, engelli vatandaşların araç alımlarında uygulanan ÖTV muafiyetine ilişkin düzenlemeler güncellendi.


Düzenlemeye göre:


  • Engel oranı yüzde 90’ın altında olsa da ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek.
  • Vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında kalan belirli araçlar muafiyet kapsamına girecek.
  • Binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon gibi araçlar kapsamda yer alabilecek.
  • Araçların motor silindir hacminin 2.800 cm³ veya altında olması gerekecek.
  • Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor hacmi sınırlaması olmaksızın motosikletleri ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı?


Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetine ilişkin resmi olarak yürürlüğe giren bir yasa bulunmuyor.


Ancak son dönemde sosyal destek paketlerine ilişkin iddialar ve otomotiv sektöründeki gelişmeler nedeniyle konu yeniden gündeme taşındı. Bazı değerlendirmelerde, dar gelirli emeklilere araç alımında vergi avantajı sağlanabileceği öne sürülse de, hükümet tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.


Bu nedenle emeklilere yönelik ÖTV’siz araç uygulaması şu aşamada yalnızca teklif ve iddialar üzerinden tartışılıyor.

Teklifte kimlerin yararlanabileceği belirtiliyor?


Haberlere yansıyan teklif metnine göre düzenlemenin belirli grupları kapsayabileceği ifade ediliyor.


Buna göre kapsamda yer alabileceği belirtilen gruplar:


5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr olanlar,

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklileri.


Teklifte yer aldığı belirtilen kapsam doğrultusunda, SSK emeklileri ile Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin düzenleme dışında kalabileceği ifade ediliyor.

Emekliye ÖTV’siz araç için konuşulan şartlar neler?


Düzenleme henüz yasalaşmadığı için kesinleşmiş şartlar bulunmuyor. Ancak gündeme gelen iddialarda şu kriterler öne çıkıyor:


  • Sadece emeklileri kapsaması,
  • Belirli gelir kriterlerinin aranması,
  • Araç alım hakkının bir defaya mahsus verilmesi,
  • Alınan aracın belirli süre satılamaması,
  • Yerli üretim araçların öncelikli olması,
  • Belirlenen üst fiyat limitinin aşılmaması.


Bu şartların tamamı resmi bir düzenleme ile doğrulanmış değil.

ÖTV muafiyeti kapsamında adı geçen araç modelleri


Resmi bir emekli ÖTV muafiyeti listesi bulunmamakla birlikte, sektörde adı geçen modeller arasında şu araçlar yer alıyor:


Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Renault Clio

Renault Megane Sedan

Toyota Corolla

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Togg T10X

Kia Stonic

Dacia Duster


Bu araçların emeklilere yönelik olası bir düzenleme kapsamında yer alıp almayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.


ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlarda limit ne kadar?


Mevcut düzenlemeye göre, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan belirli taşıtlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.


Motor hacmine ilişkin kriterlerde ise:


2.800 cm³’ü aşmayan panelvan, van ve pick-up türü araçlar,

1.6 litre motor hacmi ve altındaki binek otomobiller,

Motor hacminden bağımsız tüm motosikletler,


ilgili şartların sağlanması halinde kapsamda değerlendirilebiliyor.

Sonuç olarak, emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesi konusunda şu an için yürürlükte bulunan resmi bir uygulama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler ve olası yasal düzenlemeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.



