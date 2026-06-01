Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi 2026: Şartlar neler, kimleri kapsıyor? ÖTV'siz araç modelleri ve teklifte yer alan detaylar

Emeklilere ÖTV’siz araç çıkacak mı?





Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetine ilişkin resmi olarak yürürlüğe giren bir yasa bulunmuyor.





Ancak son dönemde sosyal destek paketlerine ilişkin iddialar ve otomotiv sektöründeki gelişmeler nedeniyle konu yeniden gündeme taşındı. Bazı değerlendirmelerde, dar gelirli emeklilere araç alımında vergi avantajı sağlanabileceği öne sürülse de, hükümet tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.





Bu nedenle emeklilere yönelik ÖTV’siz araç uygulaması şu aşamada yalnızca teklif ve iddialar üzerinden tartışılıyor.