Türkiye’de gençlerin eğitimden iş hayatına geçiş sürecini desteklemek amacıyla hayata geçirilen yeni destek paketleri, özellikle üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve girişimci adayları için önemli fırsatlar sunuyor. İŞKUR, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle gençlere gelir desteği sağlanırken, staj, istihdam ve kariyer gelişimine yönelik çeşitli imkanlar da sunuluyor. Girişimcilik alanında kendi işini kurmak isteyen gençler ise eğitim, mentorluk ve finansman desteklerinden yararlanabiliyor. Böylece gençlerin hem ekonomik olarak güçlenmesi hem de iş gücü piyasasına daha hızlı ve donanımlı şekilde katılması hedefleniyor.
Gençler için müjdeli haberler arka arkaya geliyor! Son dönemde uygulamaya konulan ve ekonomi gündeminde geniş yankı uyandıran devletin yeni programları dikkat çekti. Kendi işinin patronu olmak isteyen ya da iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen gençlere iş, maaş, staj, girişimcilik hibesi ve faizsiz kredi desteği müjdesi verildi. Başvuru şartları netleşen destek programı sayesinde, işverenlere sağlanan maaş katkılarından hibe destekli girişimcilik fonlarına kadar pek çok finansal kolaylık bir arada sunuluyor. İşte geleceğe yatırım yapmak isteyen gençlerin kaçırmaması gereken başvuru şartları ve tüm merak edilenler.
Türkiye’de gençlerin eğitimden iş hayatına geçişini kolaylaştırmak amacıyla yeni destek paketleri devreye alındı. Uzmanlar, genç işsizliğinin azaltılması ve üretime katılımın artırılması amacıyla uygulanan yeni projelerin önümüzdeki dönemde daha fazla kişiye ulaşacağını belirtiyor.
İŞKUR tarafından yürütülen programlar kapsamında üniversite öğrencileri eğitim sürecinde iş hayatına hazırlanıyor. Programlarda öğrencilere günlük ödeme yapılırken, kısa vadeli sigorta desteği de sağlanıyor. Yetkililer, gençlerin eğitim alırken aynı zamanda iş deneyimi kazanmasının hedeflendiğini ifade ediyor. Özellikle “Gençliğin Üretim Çağı” programıyla milyonlarca gence ulaşılması planlanıyor.
Yeni düzenlemeler kapsamında işverenlere de teşvik sağlanacak. İlk Adım Programı ile gençleri istihdam eden işletmelere maaş ve prim desteği verilmesi planlanıyor. Desteklerin 6 ila 18 ay arasında süreceği belirtilirken, 3 yıl içinde yüz binlerce gencin bu programlardan yararlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
İlk kez iş yeri açacak 18-29 yaş arasındaki genç girişimciler için önemli vergi avantajları da sunuluyor. Belirlenen gelir sınırının altında kalan genç girişimciler 3 yıl boyunca vergi istisnasından yararlanabilecek. Ayrıca KOSGEB destekleri kapsamında genç girişimcilere ek hibeler ve kuruluş destekleri sağlanacağı açıklandı.
TÜBİTAK da teknoloji odaklı genç girişimcilere yönelik yatırım programlarını sürdürüyor. Özellikle yenilikçi ve teknoloji tabanlı projelere milyonlarca liralık yatırım desteği verilmesi planlanıyor. Yetkililer, gençlerin sadece iş arayan değil aynı zamanda yeni iş alanları oluşturan girişimcilere dönüşmesini hedeflediklerini belirtiyor.
Devlet destekleri yalnızca iş hayatıyla sınırlı kalmıyor. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek genç çiftlere faizsiz kredi desteği de sağlanıyor. Belirli yaş aralığındaki gençlere verilen bu desteklerde geri ödeme sürecinde erteleme imkanları da sunuluyor.
Programın gençlerin ekonomik yükünü hafifletmesi amaçlanıyor. Ekonomi ve çalışma hayatı uzmanları, gençlere yönelik destek programlarının hem üretime katkı sağlayacağını hem de iş gücü piyasasını canlandıracağını ifade ediyor.