MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2026: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomi gündeminde hareketlilik arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte enflasyon beklentileri yeniden şekillenirken, milyonlarca vatandaş gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı resmi rakamlara çevirdi. Özellikle maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik göstergeler açısından kritik öneme sahip mayıs enflasyonu merakla bekleniyor.
Enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala gözler hem TCMB'nin beklenti anketlerine hem de TÜİK'in duyuracağı resmi verilere çevrildi. Piyasa katılımcılarının mayıs ayına ilişkin tahminleri netleşirken, vatandaşlar da açıklanacak rakamların emekli ve memur maaşlarından birçok ekonomik kaleme etkisini araştırmaya başladı.
MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi toplu sonuçlarında, Mayıs ayı tüketici enflasyon beklentisi aylık 1,89 oldu.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE ÇIKTI?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi toplu sonuçlarında, yıllık enflasyon beklentisi 28,94 oldu.
MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs enflasyonu 3 Haziran 2026 Çarşamba günü açıklanacak.