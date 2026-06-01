Tahran yönetimi duyurdu: ABD ile müzakereler askıya alındı

İran basını, Tahran yönetiminin, Lübnan'a yapılan saldırıların ardından ABD ile müzakereleri askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, İran ve müttefiklerinin misilleme amacıyla Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babül Mendeb Boğazı da dahil diğer cepheleri harekete geçirmeyi gündemlerine aldıkları aktarıldı.
