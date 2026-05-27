Müzakerelere saldırı gölgesi: İran'dan ikiyüzlülük suçlaması

Savaşın sonlanması için müzakerelerde ilerleyiş kaydedildiği belirtilirken İran Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Hamaney, Kurban Bayramı münasebetiyle dün yayınladığı açıklamada, İslam ülkelerine iş birliği çağrısında bulunarak, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor” yorumunu yaptı. Hamaney, mesajında ayrıca İslam ülkelerine birlikte hareket etme çağrısı yaptı.