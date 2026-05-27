Müzakerelere saldırı gölgesi: İran'dan ikiyüzlülük suçlaması

ABD ile İran arasında geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren anlaşmanın yakın olduğu bildirilmesine rağmen gerilim tamamen bitmiş değil.
Pazartesi akşamı, önce İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta, ardından Basra Körfezi’ndeki İran’a ait Sirk Adası'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlamaların, ABD’ye ait insansız hava araçları ve savaş uçaklarının düzenlediği saldırılardan kaynaklandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde yayınladığı açıklamada, İran hava sahasını ihlal eden ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’lara müdahale edildiğini ve bir İHA’nın düşürüldüğünü bildirdi. DMO, bir F-35 savaş uçağının da hava savunma sistemleri (HSS) tarafından hedef alınarak uzaklaştırıldığını belirtirken, “ABD’nin herhangi bir ateşkes ihlaline karşı İran’ın kendini savunma hakkı saklı tutulmaktadır” vurgusu yapıldı. ABD cephesinde ise saldırıların “Öz savunma” amacıyla yapıldığı iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, ateşkesin ihlal edildiğini belirterek, ABD'yi ikiyüzlülükle suçladı. Açıklamada, İran'ın kendisini savunacağı bildirildi.
HÜRMÜZ'DE YENİDEN ABD DONANMASI
Öte yandan ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemilere yeniden rehberlik etmeye başladığı iddia edildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li askeri yetkililer, ABD donanmasının 2 milyon varil ham petrol yüklü bir Yunan tankerine "Umman kıyıları açıklarında eşlik ettiği" bilgilerini paylaştı.
URANYUM VE DONDURULMUŞ PARALAR KONUSU MASADA
ABD tarafı müzakerelerde büyük oranda uzlaşı sağlandığını belirtse de tarafların İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti ve ABD tarafından dondurulan İran’a ait paraların serbest bırakılması konusunda henüz anlaşamadığı kaydedildi. Müzakereleri yakından takip eden diplomatik kaynakların El-Arabiyya televizyonuna verdiği bilgiye göre İran, zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılacaksa Çin’e nakledilmesini şart koştu. Trump ise dün yaptığı açıklamada, uranyamun ya ABD’ye getirilip imha edileceğini ya da gönderildiği üçüncü bir ülkede imha edileceğini öne sürdü. İran’a ait dondurulmuş paralar konusu da Katar’ın başkenti Doha’daki müzakerelerde gündem maddesiydi. İran tarafı, anlaşmanın ilan edilmesi için yaklaşık 24 milyar dolarlık dondurulmuş paranın serbest bırakılmasını istiyor. Tesnim haber ajansına göre, önceki gün Doha’ya giden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 12 milyar doların anlaşma ilan edilir edilmez serbest bırakılmasını istedi. Kalibaf, geri kalan kısmın da 60 gün içinde serbest bırakılmasını onayladı. Doha'daki temaslarını tamamlayan heyet dün İran'a döndü.
Hamaney: ABD artık bölgede barınamaz
- Savaşın sonlanması için müzakerelerde ilerleyiş kaydedildiği belirtilirken İran Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Hamaney, Kurban Bayramı münasebetiyle dün yayınladığı açıklamada, İslam ülkelerine iş birliği çağrısında bulunarak, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor” yorumunu yaptı. Hamaney, mesajında ayrıca İslam ülkelerine birlikte hareket etme çağrısı yaptı.