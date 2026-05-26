ISPARTA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2026: Isparta bayram namazı saati 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

Kurban ibadetinde zamanlama en kritik kurallardan biridir. Belirlenen vakitten önce ya da sonra kesilen hayvanlar kurban hükmüne geçmez.

Başlangıç Vakti: Bayram namazı kılınan yerlerde (şehir ve ilçe merkezlerinde) bayram namazı kılındıktan hemen sonra başlar. Bayram namazı kılınmayan küçük köylerde ise bayram günü sabah namazı vakti (fecir) girdikten sonra kesim yapılabilir.

Bitiş Vakti (Hanefilere Göre): Bayramın 3. günü akşam ezanı okunana kadar (güneş batıncaya kadar) devam eder. Gece kesim yapmak caiz olsa da karanlıkta hata yapma riski nedeniyle mekruh görülmüştür.

Bitiş Vakti (Şafiilere Göre): Bayramın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebilir.