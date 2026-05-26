İzmir’de bayram namazı saat kaçta? 27 Mayıs 2026 İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, İzmir'de bayram namazı saatleri belli oldu. Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.25'te kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre İzmir ilçeleri bayram namazı saatleri şöyle:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte İzmir’de bayram namazı saatleri de netleşti. Buna göre İzmir’de Kurban Bayramı namazı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 06.25’te kılınacak. Diyanet verilerine göre ilçelerde namaz saatleri birkaç dakikalık farklılık gösterebilirken, Çeşme’de bayram namazı 06.29’da eda edilecek. Vatandaşların yoğunluk oluşmaması için camilere erken gitmeleri tavsiye ediliyor. İşte İzmir ilçeleri Kurban Bayram namazı saatleri.
İzmir’de bayram namazı saat kaçta?
İzmir’de Kurban Bayramı namazı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 06.25’te kılınacak.
Aliağa Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Bayındır Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Bergama Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Beydağ Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Çeşme Kurban Bayram Namaz Vakti 06:29
Dikili Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Foça Kurban Bayram Namaz Vakti 06:26
Güzelbahçe Kurban Bayram Namaz Vakti 06:26
Karaburun Kurban Bayram Namaz Vakti 06:27
Kemalpaşa Kurban Bayram Namaz Vakti 06:24
Kınık Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Kiraz Kurban Bayram Namaz Vakti 06:21
Menderes Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Menemen Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Ödemiş Kurban Bayram Namaz Vakti 06:22
Seferıhisar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:27
Selçuk Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Tire Kurban Bayram Namaz Vakti 06:23
Torbalı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:25
Urla Kurban Bayram Namaz Vakti 06:27
Bayram namazı nasıl kılınır?
Yılda sadece iki kez kılınması sebebiyle bayram namazının getiriliş sırası ve fazladan alınan tekbirleri karıştırılabilmektedir. Niyet edip imama uyduktan sonra namaz şu sırayla eda edilir:
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?
Hz. Peygamber’in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]). Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).