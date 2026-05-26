AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER! 2026 Kurban Bayramı arefesinde çekilecek tesbihler, faziletli zikirler, dualar hangileridir?

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Arefe günü İhlas Suresi'ni okumanın fazileti ile ilgili bazı hadisler;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.