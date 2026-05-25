Kargo çalışıyor mu, bugün kargo dağıtımı var mı, olur mu?

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılması ve 25 Mayıs Pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması, kargo bekleyen veya gönderi yapacak olan vatandaşların "Bugün kargolar açık mı?" sorusunu araştırmasına neden oldu. Hükümet tarafından ilan edilen idari izin kararı yalnızca kamu kurumu çalışanlarını kapsadığından, özel sektör statüsündeki lojistik ve kargo firmalarını etkileyip etkilemediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı? sorusunun cevabı.
Kargo dağıtımı bugün var mı?
Bu doğrultuda, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü (bugün) resmi tatil olmadığından Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo gibi tüm özel kargo şirketleri normal mesai düzeninde faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı şekilde, bir kamu kuruluşu olmasına rağmen PTT Kargo da vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bugün tam gün hizmet vermekte ve dağıtım operasyonlarını sürdürmektedir.
Kargo şubelerinden gönderim yapmak ya da paket teslim almak isteyen vatandaşlar, bugün akşam mesai bitimine kadar işlemlerini standart çalışma saatleri içerisinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler.
Arefe Günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu?
Kurban Bayramı resmi tatili 26 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayıp, 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona erecek. Bu süreçte tüm kargo firmaları resmi tatil moduna geçeceği için şubeler kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır. Kargo firmalarında normal işleyişe 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla tamamen dönülecektir.