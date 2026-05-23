Real Madrid - Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın detayları

İspanya La Liga’da sezonun son haftasında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu’daki mücadele öncesinde Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta?

İspanya La Liga’da sezonun son hafta karşılaşmalarından birinde Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao’yu ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak mücadele, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma, sezonun son haftasında olması nedeniyle hem puan durumu hem de takım kadrolarındaki gelişmeler açısından dikkat çekiyor.

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Real Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle Athletic Bilbao karşısında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre karşılaşma, bazı oyuncular açısından da ayrı bir önem taşıyor. Dani Carvajal ve David Alaba’nın Santiago Bernabeu’daki son maçına çıkabileceği iddia edildi.

11’ler

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Brahim, Mbappe, Mastantuono.