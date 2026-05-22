Bayramda Ege’ye gidecekler için kritik hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince Ege Bölgesi genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer, vatandaşların anlık hava durumu tahminleri ve erken uyarıları takip etmesi gerektiğini bildirdi.

Bayram boyunca aralıklı yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki hafta sonu ve 25 Mayıs Pazartesi günü Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle öğleden sonra saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının bölgenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

Arife günüyle birlikte yağışlar etkisini artıracak

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, 26 Mayıs Arife günü başlayacak yağışlı hava dalgası, bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Özellikle bölgenin iç ve kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışların görülebileceği ifade edildi. Bayram sürecine ilişkin öne çıkan tahminler şöyle:

Arife günü bölgenin güney iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayramın 1. gününde bölgenin güneydoğusunda yerel sağanak geçişleri görülecek.

Bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde kıyı kesimleri dışında bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor.

Aydın’da sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün il bazlı tahminlerine göre Aydın genelinde 26-30 Mayıs tarihleri arasında parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Kentte bayramın 1. ve 3. günlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapılırken, hava sıcaklıklarının 27 ila 30 derece arasında değişeceği bildirildi.