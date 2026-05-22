Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, ulaşamadım

18:2622/05/2026, Cuma
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na telefonu kapalı olduğu için ulaşamadığını ifade eden Özel, "Telefonu kapalıydı, yeniden ararsa kendisiyle bir görüşme yaparız" dedi.

"BABA OCAĞINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayram boyunca Genel Merkez'de olacaklarını ifade eden Özel, "Bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifademiz dün akşamki basın toplantısında yaptığımız konuşmanın sınırlarıyla çerçevelidir. Herhangi bir gelişme yok. Kararlılığımız sürüyor. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem genel merkezimizde olacağız hem de siyasi partilerle olan bayramlaşma programlarımızı genel merkezimiz ve siyasi partilerin genel merkezinde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



