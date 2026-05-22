Kılıçdaroğlu tansiyonun düşmesini bekliyor: 'Sert söylemlerden kaçının' uyarısı

Mutlak butlan süreci kapsamında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmek istemediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibine, “sert söylemlerden kaçının” uyarısında bulunduğu ve tansiyonun düşmesini bekleyerek daha temkinli bir yol izlemeyi planladığı aktarıldı.
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geçecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmeye sıcak bakmadığı ve bu yönde oluşabilecek görüntülerin yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendirdiği belirtildi.
Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde "gerilim görüntüsü" oluşmaması gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle geçmişte kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gelişi sırasında yaşanan tartışmalı görüntüleri örnek gösterdiği ve benzer bir tablonun tekrar yaşanmasını istemediğini ifade ettiği aktarıldı.
Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, kendisine yakın isimlere de "sert açıklamalardan kaçının" talimatı verdiği öğrenildi. Parti içinde mahkeme kararının ardından yükselen tansiyonun zamanla düşmesini bekleyen Kılıçdaroğlu ekibinin, süreci mümkün olduğunca çatışmadan uzak bir şekilde yönetmeyi hedeflediği belirtildi.