Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kılıçdaroğlu tansiyonun düşmesini bekliyor: 'Sert söylemlerden kaçının' uyarısı

Kılıçdaroğlu tansiyonun düşmesini bekliyor: 'Sert söylemlerden kaçının' uyarısı

08:3822/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Mutlak butlan süreci kapsamında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmek istemediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibine, “sert söylemlerden kaçının” uyarısında bulunduğu ve tansiyonun düşmesini bekleyerek daha temkinli bir yol izlemeyi planladığı aktarıldı.

Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geçecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezine polis eşliğinde gitmeye sıcak bakmadığı ve bu yönde oluşabilecek görüntülerin yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendirdiği belirtildi.

"GERİLİM GÖRÜNTÜSÜ OLUŞMASIN"

Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu, yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde "gerilim görüntüsü" oluşmaması gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle geçmişte kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gelişi sırasında yaşanan tartışmalı görüntüleri örnek gösterdiği ve benzer bir tablonun tekrar yaşanmasını istemediğini ifade ettiği aktarıldı.

"SERT AÇIKLAMALARDAN KAÇININ"

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, kendisine yakın isimlere de "sert açıklamalardan kaçının" talimatı verdiği öğrenildi. Parti içinde mahkeme kararının ardından yükselen tansiyonun zamanla düşmesini bekleyen Kılıçdaroğlu ekibinin, süreci mümkün olduğunca çatışmadan uzak bir şekilde yönetmeyi hedeflediği belirtildi.



#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#chp genel başkanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Valilikten eğitim kararı