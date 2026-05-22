CHP'de butlan depremi: Kurultay iptal Kılıçdaroğlu dönüyor

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahke-mesi’nin verdiği “Dava konusuz kaldı” kararını kaldırarak kurultayın “mutlak butlanla” hükümsüz olduğuna hükmetti. Daire, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal kararı doğrultu-sunda, bu tarihten sonra parti bünyesinde gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, “Olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptali” nedeniyle, “4–5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultay’dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine” karar verildiği belirtildi.

CHP, kararın ardından tüm partilileri genel merkeze çağırdı. Duyurulara rağmen parti önündeki kalabalığın sönük kalması dikkat çekti.

PARTİ MECLİSİ VE MYK DA İPTAL

Ayrıca 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline hükmedildi. Dairenin kararında şu ifadelere yer verildi: “Mutlak butlanla sakatlanmış 4–5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına; 4–5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iade edilmelerine; ihtiyati tedbir kararının gereği için Yüksek Seçim Kurulu, Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ve Ankara Valiliği'ne gönderilmesine karar verilmiştir.”

TÜM KURULTAYLAR GEÇERSİZ

Karara göre 20. ve 21. Olağanüstü Kurultaylar ile 28–30 Kasım 2025’te yapılan 39. Olağan Kurultay da iptal edildi. 38. Olağan Kurultay’ın iptaliyle, 37. Olağan Kurultay’da seçilen parti organlarının göreve iade edildiği belirtildi. Kararda, dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, MASAK raporları, fezlekeler, tanık beyanları ve resmi kurum yazışmalarının birlikte değerlendirildiği ifade edildi. Mahkeme, bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileri üzerinden yönlendirildiği kanaatine ulaştı.

MENFAAT SAĞLANDIĞI İDDİASI

Karar gerekçesinde, 4–5 Kasım 2023’teki kurultay ve İstanbul İl Kongresi sürecinde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, siyasi görev ve adaylık teklifleri yapıldığı, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı yönündeki iddiaların belirleyici olduğu ifade edildi. Mahkeme, bu durumun delege iradesinin özgür şekilde oluşmasını engellediğini değerlendirdi.

OY FOTOĞRAFI İDDİASI GEREKÇEYE GİRDİ

Mahkeme kararında dikkat çeken unsurlardan biri de oyların denetlendiğine ilişkin iddialar oldu. Bazı delegelerden, oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği yönündeki tespitlerin, gizli oy ilkesini zedelediği ve seçim iradesinin serbest oluşmadığını gösteren önemli unsurlar arasında sayıldığı belirtildi.





Kritik MYK 5 saat sürdü

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi önünde büyük hareketlilik yaşandı. 17.30 sularında çıkan kararın ardından Özgür Özel, partilileri Genel Merkez’e çağırdı. CHP’li il ve ilçe yönetimleri başta olmak üzere milletvekilleri Genel Merkez’in önünde toplanmaya başladı. Bazı partililerin bavullarıyla parti merkezine geldikleri görüldü. Kararın ardından Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Acil olarak toplanan MYK, 5 saat sürdü.

ÖZEL AFİŞİ ASIP KILIÇDAROĞLU PORTRESİNİ PARÇALADILAR

CHP Genel Merkezine, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in afişi asıldı. Bu sırada partililer, Özel lehine sloganlar attı. Özel destekçileri, binanın girişindeki Kemal Kılıçdaroğlu portesini parçaladı. Partililer, Genel Merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını da indirdi. Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde "Hain" sloganlarını atan Özel destekçileri, "Cesedimizi çiğnemeden giremez" diyerek tepki gösterdi.

GAZETECİLERE MÜDAHALE

Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan partililer, yayın yapan bazı basın mensuplarına da tepki göstererek, Genel Merkezden ayrılmalarını istedi. Partililer, Tv Net başta olmak üzere sloganlar ve müdahalelerle gazetecilerin bölgeden yaptığı yayını sabote etti. Partililerin dışarıdaki bekleyişi akşam boyunca devam ederken, Özgür Özel toplantı sonrası saat 23.00'te izlenecek yönteme dair parti içinde açıklama yaptı, ardından partili vatandaşlara parti otobüsünden hitap etti.





Özel: YSK'ya başvuracağız

Şaibeli kurultayda genel başkan seçilen ve mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Özel, ilk açıklamasında “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum!” ifadelerini kullandı. Özel MYK sonrası yaptığı açıklamada ise "Yarın (bugün) YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasır tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. Genel Merkez'de kalmaya devam edeceklerini söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirterek "Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu’da var. Kendisine henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız" diye konuştu.

Kararın ardından, basın mensupları ile bazı partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde toplandı. Burada açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Sonuç partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu sürecin içinde güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Ofisinde öğrendi: Kılıçdaroğlu: Kenetlenme fırsatı

Mutlak butlan kararı ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, yargı kararını ofisinde misafirlerini ağırlarken öğrendi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi, “CHP ve Türkiye’ye hayırlı olsun” şeklinde oldu. Kılıçdaroğlu ayrıca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır.”





Temyiz yolu açık

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP’nin mutlak butlana hükmedilen kurultay davasına ilişkin konuştu. Gürlek, “Verilen bu karar, vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren; demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir” dedi.



