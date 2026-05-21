CHP Genel Merkezi'ndeki protestoda Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çiğnendi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide asılı olan fotoğrafı ayaklar altında çiğnendi
CHP Genel Merkezi'nde toplanan bir grup partili, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılı olan fotoğrafını indirip çerçevesini kırdı. Fotoğrafın ayaklarla çiğnendiği olay sırasında kalabalık tarafından "Hain" sloganları atıldı.
CHP Genel Merkezi’nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu’nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Partililer fotoğrafı çiğnerken ‘Hain’ sloganları da atıldı.
