CHP Genel Merkezi'ndeki protestoda Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çiğnendi

CHP Genel Merkezi’nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirip parçaladılar. Toplanan kalabalık Kılıçdaroğlu’nun asılı olduğu çerçeveyi kırdı ve ayakları ile çiğnedi. Partililer fotoğrafı çiğnerken ‘Hain’ sloganları da atıldı.