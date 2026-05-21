Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlana ilişkin ilk açıklama: CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir

CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum." dedi.
Kararın ardından X hesabından açıklama yayımlayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin kişisel çıkar mücadelelerinin alanı olmadığını vurgulayarak, partinin yaşanan süreci ayrışma değil kenetlenme fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
"CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir"
"Süreci keşkelerle değil ortak akılla yönetmeliyiz"
Parti tabanına ve yöneticilerine sükûnet çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, yaşanan sürecin duygusal tepkilerle değil, ortak akıl ve parti kültürü çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini söyledi.
Bu kapsamda önceki dönem genel başkanları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarıyla tam uyum ve iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti.
Parti tabanına seslendi: Herkesi sükûnete davet ediyorum
Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır” diyerek önceliğin parti içi çekişmeler değil, ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.
Parti tabanına güvence veren Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının sonunda tüm partilere ve CHP camiasına seslenen Kılıçdaroğlu, “Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız” mesajını paylaştı.