Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlana ilişkin ilk açıklama: CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir

Kararın ardından X hesabından açıklama yayımlayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin kişisel çıkar mücadelelerinin alanı olmadığını vurgulayarak, partinin yaşanan süreci ayrışma değil kenetlenme fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

"CHP kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir"

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verdiği kararın parti içinde bölünmeye yol açmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır” dedi.

"Süreci keşkelerle değil ortak akılla yönetmeliyiz"

Parti tabanına ve yöneticilerine sükûnet çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, yaşanan sürecin duygusal tepkilerle değil, ortak akıl ve parti kültürü çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamasında, “Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür” ifadelerine yer verdi.

Sürecin “keşkeler” üzerinden değil, sorumluluk ve samimiyet anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP’nin tüm kurumsal yapılarıyla birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Bu kapsamda önceki dönem genel başkanları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarıyla tam uyum ve iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Parti tabanına seslendi: Herkesi sükûnete davet ediyorum

Kılıçdaroğlu açıklamasında, “Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır” diyerek önceliğin parti içi çekişmeler değil, ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

Parti tabanına güvence veren Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda tüm partilere ve CHP camiasına seslenen Kılıçdaroğlu, “Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız” mesajını paylaştı.

