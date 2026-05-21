Kurbanlık fiyatlarında yeni tablo: Büyükbaş ve küçükbaş kesim fiyatları ne kadar? İşte son rakamlar





Kurbanlık fiyatları ve kesim sayıları açıklandı





Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı öncesinde yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl bayram döneminde yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvan kesiminin beklendiğini açıkladı.





Bayraktar, kurbanlık alım-satım süreçlerinin yem sanayisi, veterinerlik hizmetleri, nakliye, kesim hizmetleri, deri işleme ve sakatat ekonomisi gibi birçok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturduğunu belirtti.



