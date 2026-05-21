Kurbanlık fiyatlarında yeni tablo: Büyükbaş ve küçükbaş kesim fiyatları ne kadar? İşte son rakamlar

Kurban Bayramı öncesi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kurbanlık fiyatları netleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl yaklaşık 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvan kesiminin beklendiğini açıklarken, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 450 bin liraya kadar çıktığını duyurdu. Kurbanlık hisse bedelleri, küçükbaş ve büyükbaş fiyat aralıkları ile kesim ücretlerine ilişkin dikkat çeken detaylar da paylaşıldı.
Kurbanlık fiyatları ve kesim sayıları açıklandı
Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı öncesinde yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl bayram döneminde yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvan kesiminin beklendiğini açıkladı.
Bayraktar, kurbanlık alım-satım süreçlerinin yem sanayisi, veterinerlik hizmetleri, nakliye, kesim hizmetleri, deri işleme ve sakatat ekonomisi gibi birçok sektörde ekonomik hareketlilik oluşturduğunu belirtti.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
TZOB’un ziraat odalarından aldığı verilere göre, kurbanlık fiyatlarının illere ve satış yöntemlerine göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.
Açıklanan fiyat aralıkları şöyle:
- Büyükbaş kurbanlık fiyatları: 120 bin lira - 450 bin lira
- Küçükbaş kurbanlık fiyatları: 15 bin lira - 45 bin lira
- Hisse bedelleri: Ortalama 25 bin lira - 60 bin lira
Bayraktar, bazı bölgelerde satışların canlı kilogram veya karkas et fiyatı üzerinden yapıldığını, bazı bölgelerde ise pazarlık usulü ya da hisseli satış yönteminin uygulandığını söyledi. Özellikle büyükşehirlerde kesim ücretlerinin satış fiyatına dahil edildiği belirtildi.
Kurbanlık harcamasının 192 milyar liraya yaklaşması bekleniyor
Şemsi Bayraktar, kurbanlık hayvanların ekonomik büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamaya göre:
- Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığındaki büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 411 lira 19 kuruş seviyesinde olacağı hesaplandı.
- Yaklaşık 750 bin büyükbaş hayvan için toplam harcamanın 123 milyar 357 milyon liraya ulaşacağı tahmin edildi.
- Küçükbaş hayvanlarda ise ortalama satış fiyatının 26 bin 900 lira olacağı öngörüldü.
- Yaklaşık 2 milyon 550 bin küçükbaş hayvan için toplam harcamanın 68 milyar 595 milyon lirayı bulacağı belirtildi.
Bu hesaplamalara göre vatandaşların Kurban Bayramı boyunca kurbanlık hayvanlar için toplamda yaklaşık 192 milyar liralık harcama yapmasının beklendiği kaydedildi.
Deri ve kasaplık hizmetlerinde ekonomik hareketlilik
Bayraktar, Kurban Bayramı süresince ortaya çıkan deri ve sakatat ekonomisinin de önemli bir ticari alan oluşturduğunu ifade etti.
Kurban kesimleri sonrası elde edilen derilerin deri ve tekstil sanayisi açısından önemli bir hammadde niteliği taşıdığı belirtilirken, son yıllarda toplama ve işleme süreçlerinde sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Açıklamada, toplama maliyetlerinin yükselmesi, piyasadaki durgunluk ve deri toplayıcı sayısındaki azalma nedeniyle bazı bölgelerde derilerin düşük bedellerle el değiştirdiği ya da hiç toplanmadan zayi olduğu bildirildi.
Kasaplık hizmetlerinde ücretler arttı
Kurban Bayramı döneminde kasaplık hizmetlerinin de önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturduğu belirtildi.
Açıklanan ücretler şöyle:
Büyükbaş hayvanlarda kesim, yüzme ve dörde bölme işlemleri: 10 bin lira - 15 bin lira
Büyükbaş detaylı parçalama işlemleri: 15 bin lira - 20 bin lira
Küçükbaş kesim ücretleri: 1500 lira - 2 bin 500 lira
Kasaplık hizmetleri için ödenecek toplam tutarın yaklaşık 8,2 milyar liraya ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca kelle, işkembe ve bağırsak gibi sakatat ürünlerinin de ekonomik değer oluşturduğu vurgulandı.