12. Yargı Paketi’nde son durum: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen düzenlemeler

12. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri kamuoyunda yakından takip edilirken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Özellikle infaz düzenlemesi, boşanma davaları, arabuluculuk sistemi, ticari davalar ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin başlıkların öne çıktığı paketin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ye sunulması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş “12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, af düzenlemesi var mı?” sorularına yanıt ararken, Bakan Gürlek pakette yer alması planlanan kritik düzenlemelere ilişkin önemli mesajlar verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının sürdüğünü ve düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını açıkladı. Pakette özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması, ticari davalar, boşanma davaları ve arabuluculuk sistemine ilişkin düzenlemelerin öne çıkması bekleniyor.
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması
Kamuoyunda uzun süredir gündemde olan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Katıldığı televizyon programında konuşan Gürlek, düzenlemenin özellikle yargı süreçlerini hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.
Gürlek, vatandaşların en büyük eleştirilerinden birinin davaların uzun sürmesi olduğunu ifade ederek, yargılamaların daha hızlı ve öngörülebilir hale getirilmesi için teknik ve yapısal çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
12. Yargı Paketi’nde hangi düzenlemeler öne çıkıyor?
Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, yeni pakette şu başlıklar üzerinde çalışma yapılıyor:
- Ticari davalarda usul süreçlerinin sadeleştirilmesi
- İş ve ticaret mahkemelerindeki iş yükünün azaltılması
- Dijitalleşmeyle yargı süreçlerinin hızlandırılması
- Arabuluculuk ve uzlaştırma kapsamının genişletilmesi
- Çekişmeli boşanma davalarına yönelik yeni düzenlemeler
- Yargılamalarda “atlamalı temyiz” sistemine ilişkin çalışma
- Hakim ve savcı sayısının artırılmasına yönelik adımlar
- Silahların muhafazasına ilişkin cezai yaptırımların düzenlenmesi
Gürlek, özellikle ticari davaların uzun sürmesinin yatırımcılar açısından sorun oluşturduğunu belirterek, hukuk güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.
'İnfaz düzenlemesi yok'
Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Gürlek, pakette infaz düzenlemesinin yer almadığını ifade etti.
Gürlek, düzenlemenin ağırlıklı olarak dava süreçlerinin hızlandırılması ve bazı yargısal süreçlerin yeniden yapılandırılması üzerine hazırlandığını belirtti.
Boşanma davaları ve arabuluculuk vurgusu
Adalet Bakanı Gürlek, uzun süren boşanma davalarının vatandaşlar açısından mağduriyet oluşturduğunu belirterek, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin gündemde olduğunu açıkladı.
Türkiye’deki dosya sayısının yaklaşık 12,5 milyon olduğunu söyleyen Gürlek, her uyuşmazlığın doğrudan yargıya taşınmasının sistem üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti.
12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ye sunulacağını söyledi.
Paketin, TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.