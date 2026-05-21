12. Yargı Paketi’nde son durum: Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, hangi maddeler var? İnfaz düzenlemesi olacak mı? İşte beklenen düzenlemeler

Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması





Kamuoyunda uzun süredir gündemde olan 12. Yargı Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Katıldığı televizyon programında konuşan Gürlek, düzenlemenin özellikle yargı süreçlerini hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.





Gürlek, vatandaşların en büyük eleştirilerinden birinin davaların uzun sürmesi olduğunu ifade ederek, yargılamaların daha hızlı ve öngörülebilir hale getirilmesi için teknik ve yapısal çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.



