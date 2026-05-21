Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 Kurban Bayramı tatili süresince milyonlarca vatandaşı sevindirecek ücretsiz ulaşım uygulaması resmen devreye giriyor. Buna göre, Kurban Bayramı tatili boyunca kamuya ait köprüler, otoyollar ve bazı toplu ulaşım hatları ücretsiz hizmet verecek. Peki Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bedava geçiş uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar.

Kurban Bayramı tatili boyunca kamuya ait köprüler, otoyollar ve bazı toplu ulaşım hatları ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz geçiş ve ulaşım uygulaması 26 Mayıs'ta başlayacak. İşte detaylar.



26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak. Aynı tarihler arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz hizmet verecek.

Bayramda toplu Başkentray, Marmaray, İZBAN, metro hattı bedava mı olacak? 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar ise bazı toplu ulaşım hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. Ücretsiz olacak hatlar şöyle: