TUS tercih sonuç sorgulama ekranı 2026! TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

14:5321/05/2026, Perşembe
ÖSYM, hekim adaylarının merakla beklediği 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 7-14 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçlara ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kapsamında gerçekleştirilen 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Uzmanlık hayali kuran binlerce aday, yerleştirildikleri hastane ve bölümleri ÖSYM sonuç ekranından öğrenmeye başladı.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, hekim adayları yerleştirme sonuçlarına 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kolayca ulaşabiliyor.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarının detaylarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilir:

  Resmi Adres: ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edin.

  Gerekli Bilgiler: Sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak yerleştikleri kurumları öğrenebilirler.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 2026-TUS 1. Dönem tercih işlemleri 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla başlatıldı. Adayların yoğun ilgi gösterdiği tercih süreci, yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; TUS tercihleri 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM TUS TERCİH EKRANI!

Tercih işlemleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da elektronik ortamda, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak tercihlerini sisteme kaydedebiliyorlar.

