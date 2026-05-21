Mutlak Butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak Butlan gelmesi nedir?

CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan dava ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. Hal böyle olunca mutlak butlanın ne anlama geldiği merak ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
MUTLAK BUTLAN NEDİR?
Mutlak butlanın bazı önemli özellikleri ve sonuçları şunlardır:
Baştan İtibaren Geçersizlik: İşlem, yapıldığı andan itibaren geçersizdir ve hukuki sonuç doğurmaz.
Düzeltilemezlik: Mutlak butlanla sakatlanan bir işlem, sonradan düzeltilemez veya geçerli hale getirilemez. İşlemin geçerli olabilmesi için kanunun emredici hükümlerine uygun bir şekilde yeniden yapılması gerekir.
Resen Dikkate Alınma: Mahkemeler, bir uyuşmazlıkta mutlak butlan halinin varlığını kendiliğinden (resen) araştırır ve dikkate alır. Tarafların bunu ileri sürmesine gerek yoktur.
Zamanaşımı Yok: Mutlak butlan, zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere tabi değildir. Yani, geçersizlik durumu her zaman ileri sürülebilir çünkü ortada geçerli bir hukuki işlem bulunmadığı için zamanaşımına uğrayacak bir hak doğmaz.