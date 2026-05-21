Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2026? Bayram ikramiyesi bu hafta yatar mı?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer hak sahipleri, ikramiyelerin hesaplara yatıp yatmadığını araştırırken, ödeme takvimi ve tahsis numarasına göre yapılacak işlemler merak ediliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI, KİMLERE YATTI?
Emekli Bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başladı. Bayram ikramiyeleri 4A (SSK) Emeklilerinin maaş ödeme günü 17'si olanlar ikramiyelerini aldı. İşte diğer ödeme günleri;
4A (SSK) Emeklileri Ödeme Takvimi
Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde,
Ödeme günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacaklar.
4B (Bağ-Kur) Emeklileri Ödeme Takvimi
Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için belirlenen tarihler şöyledir:
Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde,
Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini hesaplarında görecekler.
4C (Emekli Sandığı) Ödemeleri
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde tek seferde ödenecek.