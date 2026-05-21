EuroLeague’de dev gece: Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgisi belli oldu

20:2421/05/2026, Perşembe
THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin büyük heyecanla beklediği kritik mücadelede maç saati, yayın bilgileri ve final yolundaki tüm detaylar netleşti. “Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu arama motorlarında yükselirken, EuroLeague’de finale çıkacak takımı belirleyecek dev eşleşmeye ilişkin son bilgiler de belli oldu.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?


THY EuroLeague Final Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile final bileti için mücadele edecek.


Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 18.00’de (TSİ) oynanacak.


Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?


EuroLeague Final Four yarı final karşılaşması Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı yayınlanacak.


Karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:


Tarih: 22 Mayıs 2026 Cuma

Saat: 18.00 (TSİ)

Organizasyon: THY EuroLeague Final Four yarı finali

Yayıncı kuruluş: S Sport, S Sport Plus

Yayın tipi: Şifreli canlı yayın

Final bileti için kritik mücadele


EuroLeague’de sezonun en önemli organizasyonlarından biri olan Final Four’da kazanan takım adını finale yazdıracak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden Olympiakos karşısında finale yükselmek için sahaya çıkacak.

